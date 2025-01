Oxigênio suplementar

Às vezes, um ventilador

Às vezes, gás oxido nítrico

Às vezes, oxigenação por membrana extracorpórea

O tratamento da hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido consiste em colocá-lo em um ambiente com oxigênio a 100%. Em casos graves, um ventilador (um aparelho que ajuda o ar a entrar e sair dos pulmões) pode ser necessário e ser usado para fornecer oxigênio a 100%. Uma porcentagem alta de oxigênio no sangue ajuda a dilatar as artérias que chegam aos pulmões.

Uma concentração muita baixa do gás óxido nítrico pode ser adicionado ao oxigênio que o recém-nascido está respirando. Inalar óxido nítrico dilata as artérias do pulmão do recém-nascido e reduz a hipertensão pulmonar. Esse tratamento pode ser necessário por vários dias.

Em casos raros, se todos os outros tratamentos não funcionarem, pode ser utilizada a oxigenação da membrana extracorporal (ECMO). Nesse procedimento, o sangue do recém-nascido circula por uma máquina que acrescenta oxigênio a ele, remove o dióxido de carbono e devolve o sangue oxigenado ao recém-nascido. O aparelho atua como se fosse um par de pulmões artificiais para o recém-nascido. Enquanto o aparelho realiza o trabalho de administrar oxigênio ao organismo do recém-nascido, os pulmões do recém-nascido têm tempo de descansar e os vasos sanguíneos se dilatam lentamente. A ECMO vem salvando vidas ao permitir que alguns recém-nascidos com hipertensão pulmonar que não respondem a outros tratamentos sobrevivam até a melhora da hipertensão pulmonar.

Hidratação e outros tratamentos, como antibióticos para uma infecção, são administrados conforme necessário.