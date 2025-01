Displasia broncopulmonar (DBP)

A prevenção da displasia broncopulmonar tem início antes de o bebê nascer. O prolongamento da gestação, mesmo que por apenas alguns dias ou semanas, e a administração de corticosteroides à mãe para ajudar no amadurecimento mais rápido dos pulmões do bebê podem reduzir a gravidade da doença pulmonar no recém-nascido prematuro ao nascimento (síndrome da angústia respiratória).

Se a utilização de um ventilador ou de oxigênio for necessária depois do recém-nascido prematuro ter nascido, as menores configurações possíveis são utilizadas para evitar danos aos pulmões. Essa prática é o pilar da prevenção da DBP. O recém-nascido será desmamado do ventilador e do oxigênio assim que seja seguro. Iniciar a administração precoce de medicamentos que estimulam a respiração, como a cafeína, pode ajudar o recém-nascido a não precisar do ventilador.

Bebês prematuros podem nascer antes de seus pulmões produzirem surfactante, uma substância que reveste o interior dos alvéolos e permite que eles permaneçam abertos. O surfactante ausente pode causar síndrome da angústia respiratória e função pulmonar ruim, aumentando o risco de DBP. Para ajudar a prevenir a síndrome da angústia respiratória, após o nascimento, alguns recém-nascidos recebem surfactante em sua traqueia.