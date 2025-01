Recém-nascidos prematuros (pré-termo)

Os pulmões de recém-nascidos prematuros podem não ter tido tempo suficiente para se desenvolver plenamente antes do nascimento. A formação dos alvéolos, ou seja, os sacos minúsculos que absorvem oxigênio do ar e removem o dióxido de carbono do sangue, não ocorre até em torno do último terço da gestação (terceiro trimestre). Além desse desenvolvimento estrutural, os tecidos dos pulmões precisam fabricar uma substância gordurosa denominada surfactante. O surfactante reveste a parte interna dos alvéolos e permite que eles permaneçam abertos durante o ciclo respiratório, o que facilita a respiração. Sem esse surfactante, os alvéolos tendem colapsar no final de cada respiração, o que torna o ato de respirar muito difícil. Normalmente, os pulmões não começam a produzir o surfactante até aproximadamente a 32ª semana de gestação e a produção geralmente não é adequada até entre a 34ª e a 36ª semana.

O significado desses fatores é que o bebê que nasce prematuramente corre o risco de ter problemas de respiração, incluindo a síndrome da angústia respiratória (SAR). É possível que o recém-nascido com problemas de respiração precise da assistência de um ventilador (um aparelho que ajuda a soprar e a retirar o ar dos pulmões) para respirar. Quanto mais prematuro for o recém-nascido, menor a quantidade de surfactante disponível e maior a probabilidade de ocorrência da síndrome da angústia respiratória.

Não existe um tratamento para fazer com que a estrutura pulmonar amadureça com mais rapidez, porém, com nutrição adequada, os pulmões continuam a amadurecer com o passar do tempo.

Há duas abordagens que aumentam a quantidade de surfactante e reduzem a probabilidade e a gravidade da angústia respiratória:

Antes do nascimento: Corticosteroides, como a betametasona, aumentam a produção de surfactante no feto e são administrados à mãe por injeção quando se prevê a ocorrência de um parto prematuro, geralmente entre 24 e 48 horas antes do parto.

Após o nascimento: É possível que o médico administre o surfactante diretamente na traqueia do recém-nascido.

A displasia broncopulmonar (DBP) é um distúrbio pulmonar crônico que pode ocorrer em recém-nascidos prematuros, especialmente em bebês menos maduros. A maioria dos bebês que tem DBP já teve uma síndrome da angústia respiratória e precisou de tratamento com um ventilador. Na DBP, ocorre o desenvolvimento de tecido cicatricial nos pulmões e o bebê precisa de ajuda contínua para respirar, às vezes, com um ventilador. Na maioria dos casos, o bebê se recupera da doença muito lentamente.

Os bebês que nascem prematuramente correm um risco maior de ficarem gravemente doentes se forem infectados pelo vírus sincicial respiratório (VSR). Para prevenir o VSR, alguns bebês recebem um medicamento chamado nirsevimabe ou, se nirsevimabe não estiver disponível, um medicamento chamado palivizumabe. Além disso, gestantes com expectativa de parto durante a temporada do VSR podem receber uma vacina contra o VSR no terceiro trimestre. Essa vacina aplicada durante a gravidez ajuda a proteger o recém-nascido contra o VSR por cerca de seis meses após o nascimento, porque anticorpos protetores são transferidos da mãe para o feto através da placenta (consulte também Prevenção do VSR).