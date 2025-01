Recém-nascidos pequenos para a idade gestacional (PIG)

Antes do nascimento, medida do útero e ultrassonografia

Após o nascimento, avaliação da idade gestacional e do tamanho e peso do bebê

Durante a gravidez, no abdômen da mãe, o médico mede a distância entre a parte superior do osso púbico e a parte superior do útero (fundo uterino). Essa medida, denominada medida da altura uterina, corresponde aproximadamente ao número de semanas de gestação. Por exemplo, a altura uterina normal de uma mulher que está na 32ª semana de gestação é de aproximadamente 30 a 34 centímetros. Se o valor medido for baixo em comparação ao número de semanas, é possível que o feto seja menor que o esperado.

Uma ultrassonografia pode ser realizada para determinar o tamanho do feto e calcular o peso do feto para confirmar o diagnóstico de bebê pequeno para a idade gestacional. A ultrassonografia também pode ser útil para definir a causa da limitação do crescimento e de que maneira ela afetou o feto. Dependendo dos achados, o médico pode realizar exames genéticos ou um exame de ressonância magnética (RM) para determinar a causa básica.

Após o nascimento, o diagnóstico de pequeno para a idade gestacional é feito avaliando a idade gestacional e o peso do recém‑nascido. O médico mede o comprimento e a circunferência da cabeça do recém‑nascido para classificar a limitação do crescimento como simétrica ou assimétrica. Exames diagnósticos, incluindo ultrassonografia, radiografias, RM, exames para detectar infecção, exames de sangue e exames genéticos podem ser necessários para encontrar a causa da limitação do crescimento.