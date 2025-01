Lesões de nascimento em recém-nascidos

A moldagem da cabeça não é uma lesão, mas os pais podem se preocupar com isso. A moldagem diz respeito à mudança normal no formato da cabeça do bebê provocada pela pressão exercida na cabeça durante o parto. Na maioria dos nascimentos, a cabeça é a primeira parte a entrar no canal vaginal. Uma vez que os ossos do crânio do feto não estão rigidamente posicionados, ocorre um alongamento da cabeça à medida que ela é empurrada através do canal vaginal, o que permite que o feto atravesse mais facilmente. A moldagem não afeta o cérebro e não causa problemas, nem exige tratamento. O formato da cabeça gradativamente fica mais arredondado com o passar dos dias.

A lesão de nascimento mais comum é uma lesão discreta da cabeça. Inchaço e formação de hematomas no couro cabeludo são comuns, mas não graves, e melhoram dentro de alguns dias. Arranhões no couro cabeludo podem ocorrer quando instrumentos (como monitores fetais fixados no couro cabeludo, fórceps ou extratores a vácuo) são utilizados durante um parto normal.

O sangramento entre o couro cabeludo e os ossos do crânio pode causar o acúmulo de sangue acima ou abaixo da membrana densa e fibrosa (periósteo) que recobre os ossos do crânio.

Um cefalematoma é o acúmulo de sangue entre o couro cabeludo e o periósteo. Os cefalematomas são macios e aumentam de tamanho após o nascimento. Eles desaparecem espontaneamente no prazo de algumas semanas a meses e quase nunca exigem tratamento. Contudo, eles precisam ser avaliados pelo pediatra caso fiquem vermelhos ou comecem a drenar líquido. Às vezes, parte do sangue endurece (se calcifica) deixando um nódulo duro no couro cabeludo. Em casos raros, o nódulo calcificado precisa ser removido cirurgicamente.

Uma hemorragia subgaleal é um acúmulo de sangue entre o periósteo e os ossos do crânio. É possível que o sangue nessa área se espalhe e não fique confinado a uma região apenas, como é o caso do cefalematoma. Ela pode causar uma perda significativa de sangue e choque, que pode exigir uma transfusão de sangue. Uma hemorragia subgaleal pode surgir devido à utilização do fórceps ou extrator a vácuo ou pode ocorrer devido a um problema de coagulação.

Fratura de um dos ossos do crânio pode ocorrer antes ou durante o parto. Fraturas do crânio não são comuns. A não ser que a fratura de crânio forme uma reentrância (fratura com afundamento), geralmente ela sara rapidamente sem tratamento.