Introdução aos problemas em adolescentes

Para a maioria das crianças, a adolescência é um período de boa saúde física. Os problemas mais comuns durante a adolescência estão relacionados:

As principais causas de morte e incapacidade entre adolescentes são:

Acidentes com veículo automotor e outras lesões não intencionais (acidentes)

Lesões ou morte (homicídio) resultantes de violência interpessoal

Suicídio

Durante esta fase do desenvolvimento, os adolescentes começam a passar pela transição entre a infância e a idade adulta. Questões relacionadas à independência, identidade, sexualidade e relacionamentos definem esta etapa do desenvolvimento. Problemas de saúde mental, como transtornos do humor, transtornos de ansiedade e outros transtornos (como esquizofrenia), podem se desenvolver ou se tornar evidentes pela primeira vez durante a adolescência. O suicídio é a principal causa de morte nesta faixa etária. Além disso, a pandemia da COVID-19 e a resposta global a ela, incluindo alterações nas rotinas diárias e nos cronogramas escolares, afetaram a saúde mental de muitos adolescentes.

Transtornos alimentares, como anorexia nervosa e bulimia nervosa, se desenvolvem com mais frequência durante a adolescência e são mais comuns em meninas. Muitos comportamentos prejudiciais à saúde que têm início durante a adolescência, como ter uma alimentação ruim, obesidade, tabagismo, abuso de substâncias e violência, podem dar origem a problemas de saúde imediatos, a distúrbios de longo prazo ou a más condições de saúde com o avançar da idade.