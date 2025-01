As manchas de Koplik são manchas de cor vermelho-vivo com centros brancos ou azulados que podem se parecer com grãos de areia. Elas podem ocorrer em qualquer parte da boca em pessoas com sarampo.

Imagens por cortesia da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.