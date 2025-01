University of Rochester School of Medicine and Dentistry

A panencefalite esclerosante subaguda, um distúrbio cerebral progressivo e geralmente fatal, é uma complicação rara do sarampo que surge meses ou anos mais tarde e causa deterioração mental, movimentos musculares involuntários e convulsões.

A panencefalite esclerosante subaguda é causada pelo vírus do sarampo.

Os primeiros sintomas são, geralmente, baixo desempenho escolar, esquecimento, rompantes de humor, distração, sonolência e alucinações.

O diagnóstico é estabelecido em função dos sintomas.

Não existe tratamento para a panencefalite esclerosante subaguda.

Esse distúrbio é, em geral, fatal.

A panencefalite esclerosante subaguda (PEES) é considerada uma infecção pelo vírus do sarampo de longa duração. Por vezes, o vírus penetra no cérebro durante uma infecção por sarampo. O vírus do sarampo pode causar sintomas imediatos de infecção cerebral (encefalite) ou pode permanecer no cérebro durante muito tempo sem causar problemas.

A PEES ocorre porque o vírus do sarampo é reativado. Antigamente nos Estados Unidos, por razões desconhecidas, o distúrbio ocorria em aproximadamente sete a 300 pessoas por milhão de pessoas que tiveram infecção pelo sarampo e em aproximadamente uma pessoa por milhão de pessoas que receberam a vacina contra o sarampo. No entanto, os médicos acreditam que pessoas que desenvolveram PEES após a vacinação provavelmente tiveram um caso leve e não diagnosticado de sarampo antes de serem vacinadas e que foi a infecção pelo sarampo, e não a vacina, que causou a PEES.

A PEES é muito rara nos Estados Unidos e na Europa Ocidental devido à vacinação generalizada contra o sarampo. Contudo, análises de surtos mais recentes do sarampo sugerem que a incidência da PEES pode ser maior do que o que se acreditava.

Os homens são afetados mais frequentemente que as mulheres. O risco de desenvolver uma PEES é maior em pessoas que contraem sarampo antes dos 2 anos de idade. A PEES normalmente começa em crianças ou adultos jovens, geralmente antes dos 20 anos de idade.

Sintomas da PEES Os primeiros sintomas da PEES podem ser baixo desempenho escolar, esquecimento, ataques de raiva, distração, sonolência e alucinações. Podem ocorrer espasmos musculares súbitos nos braços, na cabeça ou no corpo. Finalmente, podem ocorrer convulsões, juntamente com movimentos musculares anômalos incontroláveis. O intelecto e a fala continuam a se deteriorar. Depois, os músculos se tornam cada vez mais rígidos e pode ficar difícil engolir. Por vezes, a dificuldade em engolir faz com que a pessoa se engasgue com a saliva, o que causa pneumonia. As pessoas podem ficar cegas. Nas fases finais, a temperatura corporal pode subir e a pressão arterial e a pulsação ficam alteradas.

Diagnóstico da PEES Exames no líquido cefalorraquidiano ou no sangue

Exames de diagnóstico por imagem Um médico suspeita de PEES em jovens com deterioração mental e espasmos musculares. O diagnóstico é confirmado mediante exame do líquido cefalorraquidiano, por meio de um exame de sangue que revela níveis elevados do anticorpo contra o vírus do sarampo, mediante um eletroencefalograma (EEG) anormal e uma ressonância magnética (RM) ou uma tomografia computadorizada (TC) que revela anomalias cerebrais. Pode ser necessária uma biópsia cerebral se a causa não puder ser revelada pelos exames.

Tratamento da PEES Medicamentos anticonvulsivantes Nada pode ser feito para interromper a progressão da panencefalite esclerosante subaguda. Medicamentos anticonvulsivantes podem ser administrados para controlar ou reduzir as convulsões.