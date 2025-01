O recém-nascido pode ter sepse de início precoce se ele for exposto a determinados tipos de bactérias durante o nascimento.

Os fatores de risco para sepse de início precoce incluem:

O risco de sepse é maior se as membranas que contêm o líquido que circunda o feto se romperem mais de 18 horas antes do nascimento ou se a mãe tiver uma infecção (especialmente do trato urinário ou do revestimento do útero).

Os tipos mais comuns de bactérias que causam sepse no recém-nascido por volta da época do nascimento são Escherichia coli e GBS, que são de fato em geral adquiridas durante a passagem através do canal de parto. A sepse causada por GBS era a principal causa de sepse precoce até cerca de uma década atrás, quando a triagem de todas as gestantes para GBS se tornou parte rotineira dos cuidados pré-natais. Se os exames preventivos revelarem GBS ou se a mãe já tiver dado à luz a um recém-nascido com infecção por GBS, antibióticos são administrados à mãe quando esta entra em trabalho de parto. Embora possa ser necessário um monitoramento adicional do recém-nascido no hospital e, possivelmente, exames de sangue para verificar se há infecção, recém-nascidos só recebem antibióticos somente se tiverem sinais ou sintomas de infecção.