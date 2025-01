Incontinência fecal em crianças

O plano comportamental normalmente inclui horas determinadas para ir ao banheiro, nas quais as crianças se sentam no vaso sanitário por cinco a dez minutos após cada refeição quer sintam ou não necessidade de evacuar. No caso das crianças com acidentes durante certas horas do dia, elas também devem se sentar no vaso sanitário imediatamente antes dessas horas.

Pequenas recompensas são frequentemente úteis. Dar à criança adesivos para colocar em um quadro a cada vez que ela se sentar no vaso sanitário (mesmo que não haja produção de fezes), pode, por exemplo, aumentar o desejo da criança de seguir o plano. Um programa em etapas é com frequência usado, no qual as crianças recebem pequenas recompensas (tais como adesivos) por se sentar no vaso sanitário e recompensas maiores por seguir o plano de maneira consistente. Pode ser necessário mudar as recompensas com o tempo para manter o interesse das crianças no plano.

Se um plano comportamental iniciado pelo cuidador não obtiver sucesso, a criança pode ser encaminhada para um terapeuta comportamental ou psicólogo infantil especializado no tratamento de crianças com incontinência fecal. Esses especialistas recomendam fortemente que os cuidadores frustrados pela incontinência e pelo comportamento que suja a roupa com fezes evitem punir a criança ou demonstrar para a criança que estão desapontados pela falta de progresso ou por qualquer regressão para comportamentos antigos depois do progresso ter sido alcançado. Terapeutas comportamentais e psicólogos infantis costumam advertir os cuidadores contra o uso de elogios excessivamente positivos.