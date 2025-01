A pele do pescoço, das axilas, da virilha e em redor do umbigo torna-se espessa, estriada, inflexível e frouxa. Saliências amarelas e rugosas dão à pele um aspecto semelhante a uma casca de laranja ou a uma galinha depenada. A mudança no aspecto pode ser leve e passar despercebida durante a primeira infância, mas se torna mais perceptível à medida que a criança cresce.

Pseudoxantoma elástico Imagem © Springer Science+Business Media