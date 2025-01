Considerações gerais sobre doenças do tecido conjuntivo em crianças

O tecido conjuntivo é o tecido resistente e normalmente fibroso que une as estruturas do corpo e fornece sustentação e elasticidade. Os músculos, os ossos, a cartilagem, os ligamentos e os tendões são formados principalmente por tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo também é encontrado em outras partes do corpo, por exemplo, na pele e nos órgãos internos. As características do tecido conjuntivo e dos tipos de células que contêm variam dependendo a sua localização no organismo. O tecido conjuntivo é forte e, assim, capaz de suportar peso e tensão.

Há mais de 200 distúrbios que envolvem o tecido conjuntivo. Os distúrbios específicos discutidos aqui incluem

Alguns desses distúrbios não têm causa definida e alguns são hereditários. Determinadas doenças hereditárias provocam malformações do tecido conjuntivo em todo o corpo. Em geral, as doenças hereditárias do tecido conjuntivo surgem na infância, mas continuam ao longo da vida.