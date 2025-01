Cútis flácida Por Helmholtz Centre for Infection Research Frank Pessler , MD, PhD , Revisado/Corrigido: dez. 2022 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A cútis flácida é uma doença rara do tecido conjuntivo que faz com que a pele se estique com facilidade e forme pregas frouxas.

Esse distúrbio é geralmente causado um gene defeituoso, mas pode ocorrer após certas doenças.

O principal sintoma é pele muito frouxa.

O diagnóstico é geralmente baseado nos sintomas e nos resultados de um exame físico.

Não há cura para uma cútis flácida, mas cirurgia plástica pode ajudar a melhorar a aparência da pele. As fibras que permitem que o tecido se alongue e, depois, volte à posição inicial são chamadas fibras elásticas. Essas fibras estão contidas no tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o tecido resistente e normalmente fibroso que une as estruturas do corpo e fornece sustentação e elasticidade. Na cútis flácida, as fibras elásticas ficaram folgadas. Às vezes, somente a pele é afetada, mas tecidos conjuntivos de todo o corpo também podem ser afetados. A cútis flácida é geralmente hereditária. Em alguns tipos de cútis flácida, os genes anômalos causam problemas não relacionados ao tecido conjuntivo. Por exemplo, os genes podem causar doenças do coração, pulmões ou do trato digestivo ou podem causar deficiência intelectual. Em casos raros, os bebês podem desenvolver cútis flácida depois de uma doença que causa febre ou depois de terem uma reação alérgica à penicilina. No caso de crianças ou adolescentes, a cútis flácida costuma surgir após uma doença grave envolvendo febre, inflamação de órgãos, como o revestimento dos pulmões ou do coração ou eritema multiforme (manchas de pele salientes e avermelhadas). Nos adultos, a cútis flácida pode surgir juntamente com outras doenças, sobretudo distúrbios dos plasmócitos. Sintomas de cútis laxa Os sintomas de cútis flácida podem ser leves e afetar principalmente a pele, ou graves e afetar os órgãos internos. A pele pode se apresentar frouxa ao nascimento ou pode se tornar frouxa mais tarde. A frouxidão da pele costuma ser mais perceptível na face, o que resulta em um aspecto de envelhecimento precoce e um nariz aquilino. Pode ocorrer vazamento de sangue através das válvulas cardíacas (regurgitação) e outros problemas nos vasos sanguíneos. As protuberâncias através da parede abdominal (hérnias) e um distúrbio destrutivo dos sacos de ar dos pulmões (enfisema) são comuns. Cútis flácida Ocultar detalhes Esta fotografia mostra dobras de pele frouxa em uma criança com cútis flácida. © Springer Science+Business Media Ainda que os sintomas frequentemente se tornem perceptíveis pouco depois do nascimento, eles podem surgir repentinamente em crianças e nos adolescentes. Em algumas pessoas, os sintomas surgem gradualmente na idade adulta. Diagnóstico de cútis laxa Avaliação médica

Às vezes, biópsia da pele Em geral, um médico pode diagnosticar a cútis flácida examinando a pele. Às vezes é necessário remover uma amostra de tecido da pele para exame sob o microscópio (biópsia). Outros exames, por exemplo, um ecocardiograma ou uma radiografia do tórax, podem ser feitos para tentar detectar distúrbios associados do coração e dos pulmões. A pessoa que apresentou cútis flácida quando era jovem ou que tiver parentes que têm o distúrbio deve fazer exames genéticos. O resultado dos exames genéticos pode prever se essa pessoa tem o risco de transmitir o distúrbio à prole e se algum outro órgão além da pele será afetado. Prognóstico de cútis flácida Quando presentes, lesões graves no coração, pulmões, artérias ou intestinos podem ser fatais. Tratamento de cútis laxa Algumas vezes cirurgia plástica Não existe tratamento específico para cútis flácida. Cirurgia plástica costuma conseguir melhorar o aspecto da pele, porém, a melhora possivelmente será apenas temporária. Distúrbios associados que não afetam a pele, por exemplo, distúrbios do coração e dos pulmões, são tratados adequadamente. Às vezes, a fisioterapia pode ajudar a melhorar o tônus cutâneo. Mais informações O seguinte recurso em inglês pode ser útil. Vale ressaltar que O MANUAL não é responsável pelo conteúdo deste recurso. Cutis Laxa Internationale: Um recurso mundial que fornece apoio, educação e informações sobre cútis flácida para a comunidade