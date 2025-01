Descrição de uma crise

Concentração de potássio no sangue durante uma crise

Teste de exercício

Exames genéticos

O indício mais importante para o diagnóstico da paralisia periódica familiar é a descrição pela própria pessoa de uma crise característica. Caso seja possível, o médico coleta sangue durante uma crise para verificar as concentrações de potássio. Caso a concentração de potássio esteja alterada, em geral os médicos realizam outros exames para verificar que essas alterações nas concentrações não estão sendo causadas por outros motivos.

No passado, os médicos baseavam o diagnóstico em testes provocativos. No teste provocativo, o médico administra medicamentos na veia da pessoa (intravenosamente) para elevar ou diminuir os níveis de potássio no sangue para ver se isso provoca ou causa uma crise. No entanto, os testes provocativos podem causar efeitos colaterais sérios, como paralisia dos músculos respiratórios ou ritmo cardíaco anormal. Assim, o teste provocativo foi substituído por um teste de exercício mais seguro.

No teste de exercício, os médicos pedem à pessoa que exercite vigorosamente um único músculo por dois a cinco minutos para ver se isso faz com que o músculo fique fraco. Os médicos registram a atividade elétrica do músculo antes e depois do exercício para ver se ele foi afetado.

Exames genéticos podem ser feitos para identificar mutações nos genes afetados.