Laringoscopia

Raios X do pescoço

O médico faz o diagnóstico de traqueíte bacteriana tomando por base os sintomas.

Para confirmar o diagnóstico, o médico examina a garganta com o auxílio de um tubo fino (laringoscópio) para visualizá-la. Frequentemente, são feitos raios X do pescoço para mostrar as anormalidades que distinguem a traqueíte bacteriana do crupe.