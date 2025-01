Sibilos em bebês e crianças pequenas

Sibilos são sons sibilantes relativamente agudos que ocorrem durante a respiração quando há bloqueio ou estreitamento parcial das vias respiratórias.

Os sibilos são causados por um estreitamento das vias respiratórias.

A depender da causa, outros sintomas podem incluir tosse, febre e coriza.

O diagnóstico da causa se baseia em raios X do tórax e, às vezes, outros exames.

O tratamento pode incluir broncodilatadores e corticosteroides.

(Consulte também Sibilos em adultos.)

Os sibilos são causados por um estreitamento ou bloqueio (obstrução) das vias respiratórias. O estreitamento pode ser causado por um ou mais dos seguintes:

Inchaço dos tecidos nas vias respiratórias

Espasmo dos músculos minúsculos nas paredes das vias respiratórias (broncoespasmo)

Acúmulo de muco nas vias respiratórias

Episódios recorrentes de sibilos são comuns nos primeiros anos de vida. Até recentemente, os médicos diagnosticavam estes episódios como asma porque, assim como a asma, os episódios podiam ser aliviados com a inalação de medicamentos que dilatam as vias respiratórias (broncodilatadores) e porque a maioria dos adultos com asma apresentou os primeiros sintomas na infância. No entanto, os médicos atualmente sabem que apenas alguns bebês e crianças pequenas que apresentam os referidos episódios de sibilos de fato vêm a ter asma mais tarde na infância ou na adolescência.

Você sabia que...

Crianças com maior probabilidade de serem diagnosticadas com asma incluem crianças com um ou mais dos seguintes fatores de risco:

Alguns tipos de erupções cutâneas (por exemplo, eczema)

Episódios de sibilos mais graves

Familiares com asma

Uma tendência familiar a ter muitas alergias

Sibilo com doenças virais (sobretudo as causadas pelo vírus sincicial respiratório e pelo rinovírus humano)

Contudo, em muitas crianças, os episódios de sibilos param entre 6 e 10 anos de idade, e os médicos não diagnosticam essas crianças como tendo asma. Essas crianças têm outros fatores que causam seus episódios recorrentes de sibilos.

Causas de sibilos A causa mais comum de um único episódio súbito de sibilos em bebês e crianças pequenas é geralmente uma infecção respiratória viral As causas mais comuns de episódios recorrentes de sibilos são Infecções pulmonares virais frequentes

Alergias

Asma Causas menos comuns de sibilos recorrentes incluem dificuldade de deglutição crônica que causa a inalação recorrente de alimentos ou líquidos para os pulmões (aspiração), refluxo gastroesofágico, um objeto estranho nos pulmões ou insuficiência cardíaca. Independentemente da causa inicial dos sibilos, os sintomas com frequência são agravados por alergias ou inalação de substâncias irritantes (como fumaça de cigarro).

Sintomas de sibilos Os sibilos são frequentemente acompanhados por uma tosse recorrente que pode ser seca ou com escarro (também chamado de catarro). Outros sintomas dependem da causa e podem incluir febre, corrimento nasal e dificuldades de alimentação (causadas por insuficiência cardíaca ou dificuldade em deglutir). Um som agudo sibilante é ouvido quando a criança expira. Se o estreitamento das vias aéreas for grave, os sibilos também podem ser ouvidos quando a criança inspira. Crianças muito doentes também podem respirar rapidamente, usar muitos de seus músculos peitorais para respirar, dilatar as narinas durante a respiração e ter a pele com coloração azulada ou acinzentada (cianose). Crianças com uma infecção pulmonar podem ter febre.

Diagnóstico de sibilos Raios X do tórax

Em casos raros, estudos da deglutição, tomografia computadorizada ou broncoscopia A maioria dos médicos solicita um raio X do tórax no primeiro episódio de sibilos graves para procurar sinais de um corpo estranho nos pulmões, pneumonia ou insuficiência cardíaca. Os médicos medem os níveis de oxigênio no sangue com um sensor colocado em um dedo (oximetria de pulso). No caso de crianças com episódios recorrentes de sibilos que tenham sido testadas, as crises normalmente não precisam ser examinadas exceto quando há sinais de problemas respiratórios graves. Outros exames podem ser necessários para crianças que apresentam crises ou sintomas graves ou frequentes, que não são aliviados por broncodilatadores ou outros medicamentos para asma, como um estudo de deglutição, uma tomografia computadorizada (TC) ou broncoscopia.