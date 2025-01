Infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR) e infecção pelo metapneumovírus humano

O VSR é uma causa muito comum de infecções das vias aéreas, especialmente em crianças. Quase todas as crianças já foram infectadas quando atingem os quatro anos de idade, muitas no primeiro ano de vida. A infecção não proporciona imunidade completa. Assim, a reinfecção é comum, ainda que em geral menos grave. Os surtos geralmente ocorrem no inverno e no início da primavera.

O VSR é a causa mais comum de doença das vias aéreas inferiores em bebês pequenos e é responsável por mais de 58.000 a 80.000 hospitalizações a cada ano de crianças com menos de cinco anos de idade nos Estados Unidos.

A primeira infecção frequentemente progride a partir de uma doença das vias aéreas superiores com congestão e febre e passando a envolver as vias aéreas inferiores, causando com mais frequência bronquiolite e, às vezes, pneumonia com tosse e dificuldade em respirar. As infecções posteriores em geral envolvem somente as vias aéreas superiores. A criança com bronquiolite estará mais propensa a ser diagnosticada com asma quando for mais velha.

Crianças com distúrbios subjacentes sérios (como doença cardíaca congênita, asma, fibrose cística, distúrbios neuromusculares ou um sistema imunológico enfraquecido) ou que nasceram prematuramente e bebês com menos de seis meses de idade correm um risco maior de desenvolver uma doença grave.

Adultos e crianças mais velhas também podem ser infectados pelo VSR e idosos podem desenvolver pneumonia.