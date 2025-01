Asma em crianças

Por razões desconhecidas, as crianças com asma respondem a determinados estímulos (fatores desencadeantes) de forma diferente das crianças sem a doença. As crianças com asma podem ter certos genes que as tornam mais suscetíveis a reagirem a certos fatores desencadeantes. A maioria das crianças com asma também têm pais e irmãos ou outros parentes com asma, o que é evidência de que a genética é relevante na asma.

Existem muitos fatores desencadeantes potenciais e a maioria das crianças responde apenas a alguns deles. No entanto, em algumas crianças, não é possível identificar os fatores desencadeantes específicos das crises.

Todos os fatores desencadeantes resultam em uma resposta semelhante. Certas células das vias respiratórias liberam substâncias químicas. Estas substâncias

Causa inflamação e inchaço das vias aéreas

Estimula a contração das células musculares nas paredes das vias aéreas

Aumenta a produção de muco nas vias aéreas

Cada uma dessas respostas contribui para um estreitamento repentino das vias respiratórias (crise de asma). Na maioria das crianças, as vias respiratórias voltam ao normal entre as crises de asma. A estimulação repetida por essas substâncias químicas aumenta a produção de muco nas vias respiratórias, provoca a liberação das células que revestem as referidas vias e a hipertrofia das células musculares das suas paredes.