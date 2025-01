A tirosinemia tipo I é mais comum entre crianças de ascendência franco-canadense ou escandinava.

Os recém-nascidos podem ter insuficiência hepática. Bebês mais velhos e crianças apresentam disfunção hepática, renal e nervosa, resultando em irritação, raquitismo ou até mesmo insuficiência hepática e morte.

Todos os estados dos Estados Unidos exigem a realização de exames preventivos do recém-nascido quanto à presença de tirosinemia tipo I por meio de um exame de sangue. Para confirmar o diagnóstico, são feitos testes genéticos ou outros exames de sangue e de urina e uma biópsia do fígado.

É recomendada a restrição dos aminoácidos tirosina e fenilalanina na dieta. Um medicamento denominado nitisinona (também chamado NTBC), que bloqueia a produção de metabólitos tóxicos, pode ajudar crianças com tirosinemia tipo I. As crianças com tirosinemia tipo I costumam precisar de um transplante de fígado.