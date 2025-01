Exames de sangue e urina

A galactosemia é detectada por meio de um exame de sangue. Esse exame faz parte dos exames preventivos do recém-nascido realizados rotineiramente em todos os estados dos Estados Unidos.

Antes da concepção, adultos com irmão/irmã ou filho(a) com o distúrbio podem ser testados para se descobrir se eles são portadores do gene que causa o distúrbio. Caso dois portadores concebam uma criança, a criança terá uma chance em quatro de nascer com o distúrbio. Um portador é uma pessoa que tem um gene anômalo para um distúrbio, mas não apresenta sintomas nem sinais evidentes do distúrbio.

Outro exame é realizado para tentar detectar níveis elevados de galactose na urina.