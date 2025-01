Puberdade atrasada

Nas meninas, não ocorre o desenvolvimento das mamas, o crescimento de pelos púbicos, a primeira menstruação ou uma combinação destes.

Em meninos, não ocorre crescimento da genitália, crescimento de pelos púbicos ou ambos.

Baixa estatura, baixa velocidade de crescimento ou ambos podem indicar puberdade tardia em ambos os sexos.

Adolescentes com puberdade tardia podem ser visivelmente mais baixos do que seus colegas, o que pode resultar em provocações ou bullying e, muitas vezes, precisam de ajuda para lidar com questões sociais. A probabilidade de meninos sentirem estresse psicológico e constrangimento devido à baixa estatura e puberdade tardia é maior do que no caso de meninas, mas o desempenho escolar e social pode ser afetado tanto em meninos quanto em meninas.