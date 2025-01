Diabetes Mellitus (DM) em crianças e adolescentes

A CAD está presente no momento do diagnóstico em até um quarto das crianças com diabetes tipo 1 e, às vezes, está presente no momento do diagnóstico em crianças com diabetes tipo 2.

A CAD também é comum em crianças previamente diagnosticadas com diabetes tipo 1. Ela se desenvolve em aproximadamente 1% a 10% das crianças com diabetes tipo 1 todos os anos, normalmente porque essas crianças não tomaram sua insulina. A CAD também pode se desenvolver em crianças que tiveram episódios anteriores de CAD, que estão enfrentando circunstâncias sociais difíceis ou que estão deprimidas ou apresentando outros problemas de saúde mental, que podem afetar a maneira como elas tratam o diabetes. Problemas com a administração de insulina (por exemplo, problemas com a bomba de insulina) podem levar rapidamente à CAD. A CAD também pode ocorrer se a criança não receber insulina suficiente quando está doente (quando doentes, as crianças precisam de mais insulina).

Sem a insulina, as células não conseguem utilizar a glicose existente no sangue. As células passam para um mecanismo alternativo de obtenção de energia e decompõem a gordura, produzindo compostos denominados cetonas como subprodutos.

As cetonas tornam o sangue muito ácido (cetoacidose), causando náuseas, vômitos, fadiga e dores abdominais. As cetonas fazem com que o hálito da criança cheire a acetona. A respiração fica profunda e rápida à medida que o organismo tenta corrigir a acidez do sangue (consulte Considerações gerais sobre o equilíbrio ácido-base). Algumas crianças desenvolvem dor de cabeça e podem ficar confusas ou menos alertas. Esses sintomas podem ser causados por acúmulo de líquido no cérebro (edema cerebral).

A CAD, quando não tratada, pode progredir para coma e morte. Crianças com CAD também apresentam desidratação e com frequência apresentam outros desequilíbrios químicos no sangue, como concentrações anormais de potássio e de sódio.