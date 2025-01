Refluxo gastroesofágico em crianças

Bebês saudáveis têm refluxo por vários motivos. A cinta muscular na junção do esôfago e do estômago (o esfíncter esofágico inferior) normalmente impede que o conteúdo do estômago entre no esôfago (consulte Considerações gerais sobre o esôfago). Nos bebês, esse músculo pode estar subdesenvolvido ou pode relaxar em momentos impróprios, permitindo que o conteúdo do estômago se mova para trás (reflua) para o esôfago. Ser mantido deitado durante a alimentação ou deitar depois de ser alimentado promove o refluxo porque a gravidade não consegue mais impedir que o material no estômago flua de volta para o esôfago. Alimentação excessiva e doenças pulmonares crônicas predispõem um bebê a ter refluxo, porque elas aumentam a pressão sobre o estômago. A fumaça de cigarro (como tabagismo passivo) e a cafeína (em bebidas ou no leite materno) relaxam o esfíncter esofágico inferior, permitindo que o refluxo ocorra mais prontamente. Cafeína e nicotina (no leite materno) também estimulam a produção de ácido, de maneira que qualquer refluxo que ocorrer será mais ácido.

Uma alergia alimentar, mais frequentemente alergia a leite de gado, ou intolerância alimentar também podem contribuir para o refluxo, mas essas são causas menos comuns.

Outra causa menos comum de refluxo é esvaziamento gástrico lento (gastroparesia). Na gastroparesia, os alimentos permanecem no estômago por um maior período de tempo, mantendo a pressão no estômago elevada. A pressão elevada no estômago causa refluxo.

As doenças metabólicas hereditárias, como galactosemia e intolerância à frutose hereditária e anomalias anatômicas, como um estreitamento do esôfago, um bloqueio parcial do estômago (estenose pilórica) ou um posicionamento anômalo do intestino (má rotação) podem a princípio imitar os sintomas do refluxo, porque eles causam episódios repetidos de vômitos. Contudo, essas anomalias são mais sérias e podem progredir para vômito e outros sintomas de obstrução, tais como dores abdominais, apatia e desidratação.