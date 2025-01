Intussuscepção Por University of Colorado Jaime Belkind-Gerson , MD, MSc , Revisado/Corrigido: nov. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE Fatos rápidos

A intussuscepção é um distúrbio no qual um segmento do intestino desliza por cima do outro, muito parecido com as partes de um telescópio. Os segmentos afetados bloqueiam o intestino e bloqueiam o fluxo sanguíneo.

A causa da intussuscepção é geralmente desconhecida.

Os sintomas incluem episódios de dores estomacais e vômito que começam subitamente e vêm e vão diversas vezes por hora. Mais tarde, as fezes podem ficar sangrentas.

Um enema opaco pode confirmar o diagnóstico e também tratar o quadro clínico.

Às vezes, uma cirurgia é necessária. A intussuscepção é a causa mais comum de bloqueio intestinal em crianças entre seis meses e três anos de idade. Os meninos são um pouco mais afetados do que as meninas, especialmente após os quatro anos de idade. Na maioria dos casos, a causa é desconhecida. Em aproximadamente 25% das crianças com intussuscepção, normalmente em crianças muito novas e crianças mais velhas, o deslizamento (invaginação) é causado por algo no intestino, como um pólipo, um divertículo de Meckel, um tumor canceroso (maligno) (por exemplo, linfoma) ou vasculite associada à imunoglobulina A. As crianças com fibrose cística também correm risco de desenvolver intussuscepção. Às vezes, o deslizamento (invaginação) dos segmentos retorna ao normal sem tratamento. Se não, os segmentos invaginados bloqueiam o intestino e então bloqueiam o fluxo sanguíneo (o que se chama isquemia) para a área afetada. Caso o fluxo sanguíneo seja bloqueado por mais do que algumas horas, o intestino afetado pode morrer (desenvolver gangrena). Caso um segmento do intestino morra, pequenos buracos (perfurações) podem se desenvolver e permitir que bactérias penetrem na cavidade abdominal, o que pode resultar em uma infecção grave dentro do abdômen (peritonite). Sintomas da intussuscepção A intussuscepção em geral causa episódios de dores estomacais e vômitos que começam subitamente em crianças de outro modo saudáveis. Os episódios normalmente duram de 15 a 20 minutos. De início, a criança parece estar relativamente bem entre os episódios. Mais tarde, à medida que a isquemia se desenvolve, a dor se torna contínua, a criança fica irritadiça e/ou letárgica e algumas crianças evacuam fezes avermelhadas (fezes vermelho-escuras contendo sangue e muco) ou desenvolvem febre. Crianças com perfurações têm aparência doente e apresentam dores quando o abdômen é tocado. Às vezes, os médicos podem sentir uma massa em forma de salsicha no abdômen onde a intussuscepção está localizada. Em casos raros, as crianças com intussuscepção não apresentam dor. Em vez disso, essas crianças parecem estar letárgicas, como se estivessem embriagadas. O que é a intussuscepção? Diagnóstico da intussuscepção Exames de imagem, normalmente ultrassonografia Um médico pode suspeitar de intussuscepção com base nos sintomas e no exame físico da criança. Ultrassonografia é feita para confirmar o diagnóstico. Com menos frequência, uma tomografia computadorizada (TC) é realizada para avaliar a dor abdominal da criança e ela consegue diagnosticar a intussuscepção. Se um estudo de imagem realizado por algum outro motivo mostrar uma intussuscepção, mas a criança não tiver sintomas, o tratamento pode ser adiado ou, em alguns casos, não ser necessário. No entanto, o médico aconselhará os pais a ficarem alertas para sintomas como dor, vômitos e irritabilidade. Tratamento da intussuscepção Enema opaco

Cirurgia Um enema opaco é realizado caso a ultrassonografia confirme a intussuscepção. Enema opaco Com um enema opaco, o médico introduz ar no reto da criança através de um pequeno tubo e então faz radiografias. A pressão do ar em geral empurra a parte colapsada do intestino de volta para o seu lugar. Radiografias mostram se o procedimento foi bem-sucedido. Caso o enema opaco seja bem-sucedido, a criança pode ser mandada para casa em apenas um dia. Em um pequeno número de crianças, a intussuscepção pode acontecer novamente. Cirurgia É necessário realizar cirurgia para tratar a intussuscepção Se a criança apresentar sinais de perfuração intestinal.

Se o enema opaco não corrigir a intussuscepção.

Se o distúrbio voltar a acontecer. No caso de recidiva, a cirurgia é realizada para corrigir o distúrbio e para buscar por sinais de pólipos, tumores ou outras anomalias que possam explicar por que a intussuscepção voltou a acontecer.