Estenose pilórica hipertrófica

Ultrassonografia abdominal

O médico pode ser capaz de sentir uma pequena protuberância (aproximadamente do tamanho de uma azeitona) no abdômen do bebê (o piloro aumentado). Ocasionalmente, se o bebê for observado depois de comer e antes de vomitar com força, uma contração semelhante a uma onda no abdômen, chamada onda peristáltica, poderá ser observada. Mais comumente, contudo, o médico realiza uma ultrassonografia abdominal para confirmar o diagnóstico.

O médico pode fazer exames de sangue para avaliar a criança quanto à presença de desidratação e desequilíbrio eletrolítico (alcalose metabólica) causada por vômitos intensos.