A maioria das crianças com divertículo de Meckel não apresenta sintomas, e muitos adultos descobrem que têm o quadro somente depois que um cirurgião o descobre ao realizar cirurgia por outra razão.

O sintoma mais comum em crianças com menos de cinco anos é a hemorragia retal sem dor, decorrente de úlceras no intestino delgado provocadas pelo ácido secretado pelo divertículo. Devido à hemorragia, as evacuações podem ter uma cor entre vermelho intenso ou cor de tijolo devido à mistura de sangue e muco. Às vezes, as fezes têm cor preta devido à decomposição do sangue. Em raras ocasiões, a hemorragia é tão grave que a criança precisa de cirurgia de emergência.

Em todas as idades, a obstrução causa cólicas abdominais, náuseas e vômitos. A diverticulite causada por um divertículo de Meckel causa dor abdominal intensa, sensibilidade abdominal e vômito, e pode ser facilmente confundida com apendicite.