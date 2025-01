Distúrbios da comunicação em crianças

Para diagnosticar um distúrbio da voz e da fala, os médicos examinam a boca, os ouvidos e o nariz. São feitos exames de audição e o sistema nervoso é avaliado. Se houver suspeita de um distúrbio da voz, os médicos podem examinar as cordas vocais com um espelho ou um tubo fino que permite a visualização (chamado de nasofaringolaringoscópio), que é inserido através do nariz.

Os distúrbios da linguagem são diagnosticados comparando-se a linguagem da criança com o que se espera de crianças da mesma idade.

O mais importante é que os pais ou cuidadores devem estar alertas quanto a problemas de comunicação em crianças e devem entrar em contato com o médico caso suspeitem de problemas. Listas de verificação dos marcos do desenvolvimento da comunicação estão disponíveis e podem ajudar os pais e cuidadores a detectar problemas. Caso as crianças, por exemplo, não consigam dizer pelo menos duas palavras até o seu primeiro aniversário, podem ter um distúrbio de comunicação.