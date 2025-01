Deficiência auditiva em crianças

Tratamento da causa, se for possível

Aparelhos auditivos ou implantes cocleares

Língua de sinais

O tratamento de causas reversíveis de perda auditiva pode restaurar a audição. Infecções do ouvido, por exemplo, podem ser tratadas com antibióticos ou cirurgia; cera pode ser manualmente removida ou dissolvida com medicamentos para o ouvido em gotas e colesteatomas podem ser removidos cirurgicamente.

Na maior parte das vezes, a perda auditiva de uma criança não pode ser revertida e o tratamento envolve o uso de um aparelho auditivo para compensar a deficiência tanto quanto possível.

Aparelhos auditivos estão disponíveis para bebês e também para crianças mais velhas. Se a perda auditiva for leve ou moderada ou afetar apenas um ouvido, é possível usar um aparelho auditivo ou fones de ouvido. As crianças com deficiência auditiva em apenas um ouvido podem ser ajudadas com o uso de um treinador auditivo FM que transmite a voz de um professor a um aparelho auditivo no ouvido normal.

Aparelhos auditivos: Amplificando o som

Os implantes cocleares (um sistema implantado cirurgicamente que envia sinais elétricos diretamente ao nervo auditivo em resposta a sons) podem ser usados em crianças cuja perda auditiva é tão grave que não pode ser administrada através de aparelhos auditivos.

Implante coclear em uma criança Ocultar detalhes O implante é formado pelo processador de som que se encaixa atrás da orelha, que passa sinais sonoros ao transmissor (circular) fixado ao couro cabeludo. O transmissor envia as informações aos eletrodos implantados na cóclea do ouvido interno. Os impulsos elétricos da cóclea são transmitidos para o cérebro, permitindo à pessoa ouvir. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Implante coclear Vídeo

As crianças podem também precisar de terapia para ajudar com o desenvolvimento da linguagem, como aprender a língua de sinais.

Membros de comunidades de surdos têm orgulho da sua rica tradição e formas alternativas de comunicação. Muitas pessoas surdas se opõem à cirurgia para o tratamento de deficiência auditiva grave alegando que isso pode negar à criança o direito de fazer parte da comunidade de surdos. As famílias que desejarem considerar essa abordagem devem discuti-la com o médico.