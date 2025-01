Insucesso de desenvolvimento em crianças

As causas do insucesso de desenvolvimento podem envolver

Fatores ambientais e sociais

Problemas de saúde

Seja qual for a causa, a nutrição inadequada pode afetar o crescimento do corpo e do cérebro de uma criança.

Fatores ambientais e sociais são os motivos mais comuns pelos quais a criança não recebe a nutrição de que precisa. O insucesso no desenvolvimento por esses motivos resulta de não consumir calorias suficientes.

Negligência ou abuso parental, quadros de saúde mental dos pais (como depressão), insegurança alimentar e situações familiares caóticas aumentam o risco de que refeições rotineiras e nutritivas não sejam oferecidas. Tais situações estressantes ou ambientes não estimulantes também podem diminuir o apetite da criança e sua ingestão de alimentos.

Os pais às vezes oferecem alimentos com baixos valores nutricionais, o que pode levar a baixa ingestão e pouco ganho de peso. Os pais podem não ter um entendimento completo das técnicas de alimentação do bebê e podem preparar fórmulas de modo incorreto, ou a criança pode ter dificuldade para se alimentar com que os pais não conseguem lidar. Quando os pais têm habilidades ruins em alimentar o bebê e seu bebê tem dificuldades em se alimentar, pode ocorrer insucesso de desenvolvimento.

Em casos raros, algumas mães não produzem a uma quantidade suficiente de leite materno, ou em casos ainda mais raros, produzem leite materno pobre em calorias.

Bebês e crianças em situações familiares estressantes ou que têm um relacionamento disfuncional com um cuidador podem ter problemas de desenvolvimento porque o estresse que estão sentindo pode levá-los a produzir hormônios que reduzem os efeitos dos hormônios de crescimento. Esta redução do hormônio do crescimento relacionado ao estresse pode levar a um crescimento deficiente.

Às vezes, problemas de saúde causam o insucesso de desenvolvimento. Problemas de saúde, como dificuldade para mastigar ou engolir (como no lábio leporino ou fenda palatina), refluxo gastroesofágico, estreitamento do esôfago ou má absorção intestinal, também podem afetar a capacidade da criança de comer, reter, absorver ou processar os alimentos. Os transtornos alimentares também podem causar insucesso de desenvolvimento.

Infecções, tumores, distúrbios hormonais ou metabólicos (como diabetes ou fibrose cística), doença cardíaca, doença renal, doença hepática, distúrbios genéticos (como síndrome de Down ou distúrbios metabólicos hereditários), distúrbios digestivos (como doença celíaca e doença intestinal inflamatória) e a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) são outros motivos médicos para o insucesso de desenvolvimento.

Em algumas crianças, a falha no desenvolvimento é causada por uma combinação de fatores ambientais, fatores sociais e distúrbios clínicos. Por exemplo, crianças com distúrbios clínicos também podem ter ambientes domiciliares estressantes ou relacionamentos disfuncionais com os cuidadores. Da mesma forma, crianças com falha no desenvolvimento causada por fatores ambientais e sociais podem desenvolver distúrbios clínicos.