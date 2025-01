Transtorno do espectro autista

Análise comportamental aplicada

Programas educacionais

Fonoaudiologia

Às vezes, terapia medicamentosa

A análise comportamental aplicada (applied behavior analysis, ABA) é uma abordagem terapêutica na qual as crianças aprendem habilidades cognitivas, sociais ou comportamentais específicas de maneira gradual. Pequenas melhorias são reforçadas e desenvolvidas progressivamente para melhorar, mudar ou desenvolver comportamentos específicos em crianças com um TEA. Esses comportamentos incluem habilidades sociais, habilidades de linguagem e comunicação, de leitura e acadêmicas bem como de autocuidado (por exemplo, tomar banho e se arrumar), habilidades da vida diária, pontualidade e competência no trabalho. Essa terapia também é usada para ajudar as crianças a minimizar comportamentos (por exemplo, agressão) que podem interferir no seu progresso. A terapia da análise comportamental aplicada (ABA) é adaptada para atender às necessidades de cada criança e é normalmente projetada e supervisionada por profissionais certificados em análise comportamental (como um analista do comportamento certificado pelo conselho [BCBA]). Nos Estados Unidos, a ABA pode estar disponível como parte de um plano educacional individualizado (Individualized Educational Plan, IEP) por meio da escola e, em muitos estados, é coberta pelo seguro de saúde. Outra intervenção comportamental intensiva é o modelo de desenvolvimento, diferenças individuais e baseado em relacionamento (Developmental, Individual-differences, and Relationship-based, DIR®), também chamado Floortime. A DIR® recorre aos interesses e atividades preferidas da criança para ajudar a desenvolver habilidades de interação social e outras habilidades. Atualmente, há menos evidências para apoiar a DIR/Floortime® do que a ABA, mas ambas as terapias podem ser eficazes.

Programas educacionais para crianças em idade escolar com um TEA devem abordar o desenvolvimento de habilidades sociais e atrasos no desenvolvimento da fala e linguagem e ajudar a preparar as crianças para a educação após o ensino médio ou para trabalhar.

A lei federal dos EUA sobre educação para indivíduos com deficiências (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) exige que as escolas públicas ofereçam educação gratuita e apropriada para crianças e adolescentes com TEA. A educação deve ser fornecida no ambiente menos restritivo e mais inclusivo possível, ou seja, em um ambiente no qual a criança tenha todas as oportunidades para interagir com outras crianças não afetadas e tenha igual acesso aos recursos da comunidade. A Americans with Disability Act e a Seção 504 da Rehabilitation Act também fornecem acomodações em escolas e outros ambientes públicos.

A terapia medicamentosa não consegue alterar o transtorno subjacente. No entanto, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina (ISRS), como fluoxetina, paroxetina e fluvoxamina, produzem resultados positivos na redução dos comportamentos ritualísticos de pessoas com TEA. Medicamentos antipsicóticos, como a risperidona, podem ser usados para reduzir o comportamento autoagressivo, ainda que o risco de efeitos colaterais (como ganho de peso e distúrbios motores) deva ser considerado. Estabilizadores do humor e psicoestimulantes podem ser úteis no caso de pessoas desatentas, impulsivas ou com hiperatividade.

Embora alguns pais tentem dietas especiais, terapias gastrointestinais ou terapias imunológicas, não existem atualmente evidências concretas de que alguma dessas terapias ajude crianças com TEA. A eficácia de outras terapias complementares, tais como comunicação facilitada, terapia quelante, treinamento de integração auditiva, terapia com oxigênio hiperbárico, ainda não foi comprovada. Ao considerar tais tratamentos, as famílias devem consultar o pediatra da criança no que se refere a riscos e benefícios.