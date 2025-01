Osteopetroses

Corticosteroides

Às vezes, é realizado transplante de células-tronco

Às vezes, cirurgia

Não existe cura definitiva para a osteopetrose.

Corticosteroides, como prednisona, diminuem a formação de novas células ósseas e podem aumentar a velocidade da eliminação de células velhas, fortalecendo os ossos. Corticosteroides também podem ajudar a aliviar a dor nos ossos e melhorar a força muscular.

O transplante de células‑tronco parece ter curado alguns bebês com doença de início precoce. No entanto, não se conhece o prognóstico em longo prazo depois do transplante.

As fraturas, a anemia, as hemorragias e as infecções requerem tratamento.

Caso os nervos que passam pelo crânio sejam comprimidos, a cirurgia pode ser necessária para aliviar a pressão sobre eles. A cirurgia também pode ser necessária para aliviar o aumento da pressão no crânio. Cirurgia plástica pode ser realizada para corrigir graves deformações da face e da mandíbula.

Tratamento ortodôntico pode ser necessário para corrigir dentes distorcidos.