A doença de Osgood-Schlatter é uma inflamação dolorosa do osso e da cartilagem na parte superior da tíbia.

Essa doença é causada pelo uso excessivo da perna.

Os sintomas habituais incluem dor, inchaço e sensibilidade no joelho.

O diagnóstico toma por base o resultado de um exame físico e, às vezes, radiografias.

Geralmente, o tratamento consiste de analgésicos e repouso.

(Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios ósseos nas crianças.)

A doença de Osgood-Schlatter é uma osteocondrose, que é um grupo de distúrbios das placas de crescimento que ocorre quando a criança está crescendo rapidamente. Os médicos não sabem o que causa a osteocondrose, porém os distúrbios parecem ser de fato um mal de família. A doença óssea de Köhler, a doença de Legg-Calvé-Perthes e a doença de Scheuermann são outros tipos de osteocondrose.

A doença de Osgood-Schlatter se desenvolve entre os 10 e os 15 anos de idade e, em geral, afeta somente uma perna. A doença é geralmente mais comum em meninos, mas a diferença entre gêneros está diminuindo à medida que cada vez mais meninas se envolvem em programas esportivos.

Acredita-se que a doença Osgood-Schlatter é causada pelo repuxamento repetitivo e excessivo do tendão da patela no seu ponto de fixação na parte superior da tíbia. Esse ponto de fixação se denomina tuberosidade tibial.

Os principais sintomas da doença de Osgood-Schlatter são dor, inchaço e sensibilidade na tuberosidade tibial na região anterior do joelho, imediatamente abaixo da patela. A dor piora com a atividade e melhora com o repouso.

Diagnóstico da doença de Osgood-Schlatter Avaliação médica

Em alguns casos, radiografias O médico faz o diagnóstico de doença de Osgood-Schlatter tomando por base um exame e os sintomas da criança. Radiografias do joelho podem mostrar o aumento ou fragmentação da tuberosidade tibial. Contudo, em geral, não são necessárias radiografias a menos que a criança tenha outros sintomas, como dor e inchaço que vão além do joelho ou dor que é acompanhada por rubor e calor. Esses sintomas sugerem outro distúrbio, como uma lesão ou inflamação da articulação.