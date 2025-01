Repouso no leito e imobilização do quadril

Às vezes, cirurgia

O tratamento da doença de Legg-Calvé-Perthes consiste de repouso prolongado no leito e imobilização do quadril (por exemplo, com um gesso ou tala). A escolha do tratamento depende da idade da criança e da quantidade de dano ao osso. A imobilização parcial proporcionada pelo repouso no leito é às vezes suficiente. No entanto, às vezes, é necessária imobilização quase total mediante tração, tipoias, gesso ou talas por 12 a 18 meses. Esses tratamentos mantêm as pernas em rotação para fora.

A fisioterapia é utilizada para evitar a ocorrência de rigidez e o atrofiamento dos músculos.

Se a criança tiver mais de seis anos de idade e apresentar destruição óssea moderada ou grave, cirurgia pode ser útil.

Mesmo sem tratamento, a doença de Legg-Calvé-Perthes geralmente melhora, mas costuma demorar mais tempo, entre dois e três anos para que isso ocorra e, além disso, há um aumento do risco de surgimento de artrite do quadril no futuro.

Tratamento com bifosfonatos (medicamentos que aumentam a densidade óssea) já se mostraram eficazes, mas mais estudos são necessários.