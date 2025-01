A displasia de desenvolvimento do quadril é um defeito congênito em que os ossos do quadril se desenvolveram incorretamente.

Os defeitos congênitos, também chamados anomalias congênitas, são anomalias físicas que ocorrem antes do bebê nascer. “Congênito” significa “presente ao nascimento”. (Consulte também Introdução aos defeitos congênitos da face, ossos, articulações e músculos.)

Na displasia de desenvolvimento do quadril, anteriormente denominada luxação congênita do quadril, o encaixe do quadril e a cabeça do fêmur (cabeça femoral) do recém-nascido, que formam a articulação do quadril, se separam, muitas vezes porque o encaixe do quadril não é profundo o suficiente para segurar a cabeça do fêmur. A displasia pode afetar um ou ambos os quadris.

Os fatores de risco para displasia do quadril incluem:

Recém-nascidos que nasceram em apresentação pélvica (as nádegas se apresentaram primeiro)

Recém-nascidos com outras deformidades (por exemplo, defeitos congênitos dos pés ou problemas de pescoço)

Recém-nascidos com parentes próximos com o defeito (particularmente no caso de meninas)

Diagnóstico de displasia de desenvolvimento do quadril Exames de diagnóstico por imagem Todos os recém-nascidos passam por exame preventivo quanto à presença de displasia de desenvolvimento do quadril. O médico pode conseguir detectar o defeito ao mover os quadris do recém-nascido através de uma série de movimentos específicos. As pernas ou os quadris direito e esquerdo com frequência parecem diferentes um do outro nos recém-nascidos afetados. Um exame de imagem é necessário se o médico descobrir alguma anomalia durante o exame do bebê. Em bebês com menos de quatro meses de idade, geralmente é feita uma ultrassonografia dos quadris. Em bebês com mais de quatro meses, é possível usar radiografias. Mesmo que o médico não consiga detectar o defeito, os recém-nascidos com fatores de risco devem realizar uma ultrassonografia do quadril ao completarem seis semanas de idade.