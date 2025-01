Defeitos renais

O rim displásico multicístico (RDM) é a malformação que mais costuma causar cistos nos rins de uma criança. No RDM, o rim não se desenvolve normalmente; em vez disso, ele contém muitas bolsas preenchidas com líquido (cistos) que crescem dentro do rim e se sobrepõem ao tecido renal normal. O rim para completamente de funcionar.

O RDM normalmente afeta apenas um rim. Se afetar ambos os rins, o feto não sobrevive. Contudo, crianças com apenas um rim afetado costumam ter um bom prognóstico, dependendo de quais outras anormalidades elas possam ter. Às vezes, o rim não afetado apresenta outros defeitos que podem causar o bloqueio do fluxo de urina ou refluxo de urina.

O RDM costuma ser detectado durante um ultrassom pré-natal de rotina, e a maioria das crianças realiza ultrassonografias periódicas após o nascimento para determinar se o rim não afetado está funcionando adequadamente. O rim afetado quase sempre encolhe e desaparece. Se o rim não desaparecer, às vezes o médico o remove posteriormente durante a infância.

Uma vez que o rim não afetado costuma ficar maior com o passar do tempo para compensar o rim afetado, a criança costuma ter uma função renal normal. Caso as crianças apresentem um bloqueio urinário que frequentemente causa infecções do trato urinário ou outros problemas no rim funcional, é possível que precisem de cirurgia.