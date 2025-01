Considerações gerais sobre defeitos congênitos dos rins e do trato urinário

Os defeitos do trato urinário podem

Bloquear ou retardar o fluxo de urina

Permitir que ocorra um retorno do fluxo da urina da bexiga para dentro dos rins (refluxo urinário)

Qualquer defeito congênito que bloqueia ou retarda o fluxo de urina pode causar a estagnação da urina, o que pode resultar em infecções do trato urinário (ITUs) ou na formação de cálculos renais. Se o fluxo de urina for bloqueado, ele pode causar dor ou lesão renal.

Em geral, o refluxo urinário ocorre quando os defeitos englobam o ponto de união onde os ureteres se conectam à bexiga. Normalmente, esses pontos de união permitem um fluxo urinário em apenas um sentido, dos rins para a bexiga. Defeitos desse ponto de união podem permitir que ocorra um retorno do fluxo da urina da bexiga para dentro dos rins (refluxo urinário). Além disso, outros defeitos que bloqueiam o fluxo de urina podem aumentar a pressão na bexiga e causar refluxo urinário. O refluxo pode afetar um lado ou ambos os lados.

O refluxo urinário e/ou infecções frequentes podem danificar os rins e os ureteres com o passar do tempo. Danos renais podem causar hipertensão arterial e, em casos raros, insuficiência renal.

Defeitos graves do trato urinário no feto podem fazer com que nenhuma urina seja produzida ou uma quantidade muito pequena seja produzida. A urina do feto é parte do líquido que rodeia o feto no útero (chamado de líquido amniótico). Se o feto não liberar uma quantidade suficiente de urina, haverá uma redução na quantidade de líquido amniótico. Se não houver uma quantidade suficiente de líquido amniótico, é possível que os pulmões, coração, face e membros do feto não se desenvolvam normalmente. Defeitos graves podem ser fatais enquanto o feto estiver no útero ou logo após seu nascimento.