Considerações gerais sobre defeitos congênitos do cérebro e da medula espinhal

Folato

Todas as mulheres em idade fértil, que não tiveram um bebê com um defeito do tubo neural, devem tomar um suplemento vitamínico com ácido fólico (folato) a partir de três meses antes de engravidar e continuar a fazê-lo durante os três primeiros meses de gestação.

As mulheres que já tiveram um bebê com um defeito do tubo neural têm um risco elevado de ter outro bebê com esse quadro clínico e devem tomar altas doses de suplementos de ácido fólico a partir de três meses antes de engravidar e continuar a fazê-lo durante os três primeiros meses de gestação. É possível que os suplementos de folato não previnam todos os casos de defeitos do tubo neural, mas podem reduzir substancialmente o risco de defeitos do tubo neural.