Exame físico de um recém-nascido

(Consulte também Defeitos congênitos da face, ossos, articulações e músculos.)

A cabeça, a face e o pescoço do recém-nascido são examinados por um profissional de saúde para detectar eventuais anomalias. Algumas anomalias ocorrem durante o parto. Outras anomalias podem ser causadas por um defeito congênito.

Depois de um parto normal em que a cabeça sai primeiro, a cabeça do bebê pode ficar com um formato estranho por vários dias (pode parecer em forma de cone ou achatada em alguns lados). Os ossos que formam o crânio se sobrepõem, permitindo que a cabeça seja comprimida no parto. Alguma inflamação e contusão do couro cabeludo são normais. Algumas vezes, hemorragia de um dos ossos do crânio e da sua cobertura externa causa uma pequena protuberância na cabeça que desaparece em alguns meses (chamada um cefalematoma).

Quando o bebê nasce com as nádegas, os genitais ou os pés surgindo primeiro (posição pélvica), a cabeça geralmente não fica deformada. No entanto, as nádegas, os genitais ou os pés podem ficar inchados ou com hematomas. Quando o bebê está em posição pélvica, os médicos geralmente recomendam um parto por cesariana (parto cirúrgico de um bebê mediante incisão do abdômen e do útero da mãe) em vez de um parto vaginal para minimizar o risco de lesões para o bebê durante o parto.

A pressão durante o parto vaginal pode causar hematomas na face do recém-nascido. Além disso, a compressão sofrida no canal do parto pode fazer com que a face pareça inicialmente assimétrica. Em casos raros, essa assimetria ocorre quando um dos nervos que inervam os músculos da face é danificado durante o parto. A recuperação ocorre gradualmente nas semanas seguintes.

O processo do parto pode também causar a formação de hemorragias subconjuntivais (o rompimento de vasos sanguíneos na superfície dos olhos) nos olhos do recém-nascido. Estas hemorragias ocorrem com frequência, não precisam de tratamento e normalmente desaparecem no prazo de duas semanas.

Os médicos examinam as orelhas e observam se elas estão adequadamente formadas e corretamente posicionadas. Por exemplo, orelhas de implantação baixa ou incorretamente formadas podem significar que o recém-nascido tem um distúrbio genético e/ou perda auditiva.

Os médicos também examinam a boca para detectar a presença de problemas. Alguns recém-nascidos nascem com dentes, que talvez precisem ser removidos, ou com um lábio leporino ou fenda palatina. Os médicos examinam os recém-nascidos para ver se eles têm um épulis (um tumor não canceroso nas gengivas), porque estes tumores podem causar problemas de alimentação e bloquear as vias respiratórias.

O pescoço é examinado para detectar a presença de inchaço, tumores, torções ou espasmos.