O crescimento físico de bebês e crianças

O crescimento físico se refere a um aumento do tamanho do corpo (comprimento ou altura e peso) e do tamanho dos órgãos. Do nascimento até um ou dois anos de idade, as crianças crescem rapidamente. Após esse rápido crescimento do bebê e da criança pequena, o crescimento diminui até chegar o estirão de crescimento do adolescente. À medida que o crescimento se desacelera, as crianças precisam de menos calorias e os pais podem notar uma redução do apetite. Crianças com dois anos de idade têm hábitos alimentares irregulares que às vezes causam ansiedade nos pais. Algumas crianças parecem não comer praticamente nada, mas continuam a crescer e a se desenvolver. Na verdade, elas geralmente comem um pouco um dia e compensam comendo muito no dia seguinte.

Durante a idade pré-escolar e os anos escolares, o aumento da altura e do peso é constante. As crianças tendem a crescer numa proporção similar todos os anos até a próxima aceleração do crescimento acontecer, no início da adolescência.

Órgãos diferentes crescem em ritmos diferentes. O sistema reprodutor, por exemplo, passa por um breve crescimento acelerado logo após o nascimento e, depois, muda muito pouco até logo antes da maturação sexual (puberdade). Em contrapartida, o cérebro cresce quase exclusivamente nos primeiros anos de vida. Os rins funcionam no ritmo adulto pelo final do primeiro ano.

As crianças que estão começando a andar têm uma aparência física encantadora, com a barriga projetada para frente e as costas curvadas. Elas podem também parecer ter as pernas muito arqueadas. Até os três anos de idade, o tônus muscular aumenta e a proporção de gordura corporal diminui, permitindo que o corpo pareça mais delgado e musculoso. Nesse momento, a maioria das crianças é fisicamente capaz de controlar seu intestino e sua bexiga.

O médico determina o crescimento da criança em relação a outras da mesma idade e supervisiona o aumento de peso em comparação com a altura. Entre o nascimento e os dois de idade, o médico registra todos os parâmetros de crescimento em um gráfico tomando por base as tabelas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS). Após os dois anos de idade, o médico registra os parâmetros de crescimento tomando por base as tabelas de crescimento dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

(Consulte também Supervisão da saúde em crianças saudáveis e Insucesso de desenvolvimento.)

Comprimento e altura O comprimento é medido em bebês. A altura é medida em crianças que conseguem ficar de pé. Os bebês são deitados de costas em um dispositivo adequado, como uma mesa de medição (chamada estadiômetro supino) e as crianças que conseguem ficar de pé são medidas usando um estadiômetro vertical. Em geral, o comprimento em bebês a termo aumenta em cerca de 30% até os cinco meses de idade e em mais de 50% até os 12 meses de idade. Os bebês normalmente crescem cerca de 25 centímetros durante o primeiro ano, e a altura aos cinco anos de idade é cerca do dobro do comprimento ao nascer. A maioria dos meninos alcança a metade da altura adulta por volta dos dois anos de idade. A maioria das meninas alcança a metade da altura adulta por volta dos 19 meses de idade. (Consulte também tabelas de crescimento para crianças do nascimento até os 2 anos de idade da OMS e tabelas de crescimento para crianças e adolescentes de 2 a 20 anos de idade dos CDC.)

Peso Os recém-nascidos a termo normalmente perdem 5% a 8% do peso ao nascimento durante os primeiros dias de vida. Eles recuperam esse peso pelo final das primeiras duas semanas. Depois desse período, os recém-nascidos normalmente ganham cerca de 30 gramas por dia durante os primeiros dois meses, e meio quilo por mês posteriormente. Esse ganho de peso normalmente resulta em uma duplicação do peso ao nascimento por volta dos cinco meses de idade e em uma triplicação dele por volta de um ano de idade. Desde a década de 1980, mais crianças nos Estados Unidos desenvolveram obesidade (excesso de peso corporal) e o número de crianças e adolescentes com obesidade permanece alto. Algumas crianças tornam-se obesas numa idade precoce. O índice de massa corporal (IMC) é usado para definir sobrepeso e obesidade. Os CDC divulgaram tabelas de crescimento estendidas do IMC para a idade para meninos e meninas com um IMC muito alto. (Consulte também tabelas de crescimento para crianças do nascimento até os 2 anos de idade da OMS e tabelas de crescimento para crianças e adolescentes de 2 a 20 anos de idade dos CDC.)

Circunferência da cabeça A circunferência da cabeça é a medida ao redor do maior perímetro da cabeça da criança. O médico utiliza uma fita métrica para medir o perímetro acima das sobrancelhas, rodeando as orelhas e chegando à parte de trás da cabeça. Essa medida é importante, porque o tamanho da cabeça reflete o tamanho do cérebro, o que permite ao médico saber se o cérebro da criança está crescendo a um ritmo normal. A circunferência da cabeça é medida de maneira rotineira até a criança completar três anos de idade. Ao nascer, o cérebro da criança tem 25% do tamanho que terá quando adulto e a circunferência da cabeça mede aproximadamente 35 centímetros. Por volta de um ano de idade, o cérebro da criança tem 75% do tamanho adulto. Por volta dos três anos de idade, o cérebro da criança tem 80% do tamanho adulto. Por volta dos sete anos de idade, o cérebro da criança tem 90% do tamanho adulto.

Dentes A época do nascimento dos dentes varia, principalmente por razões hereditárias. Contudo, o surgimento dos dentes também pode sofrer atraso devido a distúrbios, como raquitismo, hipopituitarismo, hipotireoidismo ou síndrome de Down. Os dentes frontais inferiores começam a aparecer em geral por volta dos 5 a 9 meses de idade. Os dentes frontais superiores começam a aparecer em geral por volta dos 8 a 12 meses. Em média, os bebês têm seis dentes até os 12 meses de idade; 12 dentes até os 18 meses; 16 até os dois anos de idade e todos os 20 dentes de leite por volta de dois anos e meio de idade. Os dentes de leite são substituídos por dentes permanentes (adultos) entre as idades de cinco e 13 anos. Os dentes permanentes tendem a aparecer mais cedo nas meninas. Os sintomas causados por erupção dentária (como baba e agitação) são chamados dentição. Tabela Época do surgimento dos dentes Tabela