Retinoblastoma é um câncer da retina, a zona sensível à luz localizada na parte posterior do olho.

Os retinoblastomas podem resultar de uma mutação genética.

A criança pode apresentar uma pupila branca, estrabismo ou, ocasionalmente, problemas de visão.

Com frequência, o médico consegue diagnosticar um retinoblastoma ao examinar dentro do olho da criança com um instrumento especial enquanto ela está sob anestesia.

O tratamento pode envolver cirurgia, quimioterapia ou, às vezes, radioterapia.

(Consulte também Considerações gerais sobre o câncer na infância.)

Os retinoblastomas representam cerca de 2% dos cânceres infantis. Esse câncer ocorre mais comumente em crianças com menos de dois anos de idade. Retinoblastomas ocorrem apenas em crianças.

Esse câncer resulta de uma mutação de certos genes que controlam o desenvolvimento do olho. Às vezes, a mutação é transmitida (herdada) de um dos pais. Outras vezes, ela ocorre espontaneamente (não herdada) muito cedo no desenvolvimento do embrião.

Quando a mutação é herdada, as crianças afetadas podem transmitir a mutação a seus próprios filhos. A probabilidade de que essa mutação seja transmitida é de 50% se um dos pais tiver a mutação. Se a mutação for transmitida, a maioria das crianças com a mutação desenvolverá um retinoblastoma. O retinoblastoma é hereditário em todas as crianças com câncer em ambos os olhos e em 15% das crianças com câncer em um olho.

Outras vezes, a mutação não ocorre antes dos estágios mais avançados do desenvolvimento embrionário e somente nas células oculares do embrião. Nesses casos, a mutação não é herdada e não pode ser transmitida para as crianças.

Visualização da retina

Geralmente, o retinoblastoma não se espalha para além do olho, mas ocasionalmente se propaga para o cérebro ao longo do nervo óptico (o nervo que vai do olho para o cérebro). Em alguns casos raros, ele pode se espalhar para outros locais (metastizar), como a medula óssea e os ossos.

Sintomas do retinoblastoma Os sintomas do retinoblastoma podem incluir uma pupila branca (leucocoria) ou vesguice (estrabismo). Retinoblastomas grandes podem afetar a visão, mas tendem a causar poucos sintomas adicionais. Caso o câncer tenha se disseminado, os sintomas podem incluir dor de cabeça, perda do apetite, dor no osso afetado ou vômitos.

Diagnóstico do retinoblastoma Examinar dentro do olho da criança com um instrumento especial enquanto ela está sob anestesia

Ultrassonografia, tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) e, às vezes, tomografia de coerência óptica

Às vezes, um exame de cintilografia óssea, um exame da medula óssea e punção lombar Caso um médico suspeite da presença de retinoblastoma, a criança recebe uma anestesia geral que faz com que ela perca a consciência e ambos os olhos são examinados. Uma luz e uma lente especial (oftalmoscopia indireta) são usadas para examinar a retina através do cristalino e da íris da criança. Uma anestesia geral é necessária porque crianças pequenas não são capazes de cooperar durante o exame cuidadoso e longo necessário para diagnosticar o retinoblastoma. O câncer também pode ser identificado por ultrassom, TC ou RM dos olhos. Estes exames também ajudam a determinar se houve ou não disseminação do câncer para o cérebro. A tomografia de coerência óptica é outro exame de imagem que às vezes é feito. Os médicos também podem realizar uma punção lombar para verificar a presença de células cancerosas em uma amostra do líquido cefalorraquidiano. Encontrar células cancerosas neste líquido é evidência adicional de que o câncer se espalhou para o cérebro. Visto que o câncer pode se disseminar para os ossos ou a medula óssea, crianças com dor óssea ou outros sintomas podem ser submetidas a uma cintilografia óssea e uma amostra da medula óssea pode ser coletada para exame. Recomenda-se que as crianças com retinoblastoma sejam vistas por um especialista em genética e realizem um exame genético. O especialista terá então condições de aconselhar os pais sobre a existência ou não de risco para os outros membros da família e se são necessários outros exames. Normalmente, se uma criança tiver um gene para retinoblastoma hereditário, seus pais, irmãos e irmãs também devem realizar exames para detectar a existência do gene com mutação. Os irmãos apresentando o gene com mutação devem ter seus olhos examinados quanto a retinoblastoma em intervalos determinados com base na idade e no risco de desenvolver o câncer. Caso não haja exames genéticos disponíveis, todas as crianças, cujos pais, irmãos ou irmãs tiveram retinoblastoma, devem realizar os mesmos exames habituais dos olhos. Os membros adultos de uma família que tem uma criança com retinoblastoma também precisam realizar um exame dos olhos. Embora não ocorra o desenvolvimento de retinoblastoma em adultos, o gene que causa o retinoblastoma pode também causar um tumor não canceroso (benigno) no olho denominado retinocitoma.

Tratamento do retinoblastoma Extração cirúrgica do olho

Quimioterapia

Radioterapia, terapia a laser e crioterapia (Consulte também Princípios do tratamento do câncer e Cirurgia para câncer.) Quando somente um olho é afetado e este tem pouca ou nenhuma visão, os médicos em geral removem todo o globo ocular juntamente com parte do nervo óptico. No caso de o câncer afetar ambos os olhos, o médico fará uma tentativa de preservar um pouco da visão ao tratar o câncer sem remover os dois globos oculares, porém, em algumas ocasiões, o olho mais gravemente afetado será removido. As opções de tratamento incluem medicamentos quimioterápicos injetados diretamente através da artéria principal que fornece sangue para o olho (chamado quimioterapia intra-arterial), radioterapia, laser, congelamento (crioterapia) ou, no caso de cânceres muito pequenos, adesivos contendo material radioativo (braquiterapia). As combinações de quimioterapia administrada por via oral ou intravenosa (como carboplatina, etoposídeo e vincristina ou ciclofosfamida mais vincristina) podem ser utilizadas para diminuir o tamanho de um tumor grande em um olho, diminuir tumores que estão em ambos os olhos, tratar câncer que se disseminou além do olho ou tratar câncer que retorna após o tratamento inicial. A quimioterapia é usada com outras opções de tratamento, pois, isoladamente, ela geralmente não consegue curar esse câncer. A radioterapia no olho tem consequências significativas, como cataratas, diminuição da visão, olho seco crônico e desgaste dos tecidos ao redor do olho. Os ossos da face podem não crescer normalmente, resultando em uma aparência deformada. Além disso, existe um risco maior de um segundo câncer se desenvolver na área sobre a qual foi aplicada a radiação. Depois do tratamento, o médico especializado no tratamento de câncer em crianças (oncologista pediátrico) e um oftalmologista devem continuar a acompanhar a criança devido ao risco de recorrência do câncer ou do desenvolvimento de um segundo câncer.

Prognóstico de retinoblastoma Com o tratamento, as crianças com retinoblastoma que não se disseminou além da retina são curadas em mais de 90% dos casos. O prognóstico para crianças cujo câncer se espalhou é reservado. Sem tratamento, o retinoblastoma é fatal para a maioria das crianças em 2 anos. As crianças com retinoblastoma hereditário têm um risco mais elevado de desenvolver um segundo câncer como, por exemplo, sarcomas de tecido mole, melanomas e osteossarcomas. Aproximadamente metade das ocorrências de segundo câncer se dá no local onde foi aplicada a radioterapia. Em aproximadamente 70% das vezes, o segundo câncer ocorre no período de 30 anos da data de início do retinoblastoma.