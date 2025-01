Remoção cirúrgica

Quimioterapia

Às vezes, radioterapia

Às vezes, é realizado transplante de células-tronco

Imunoterapia

(Consulte também Princípios do tratamento do câncer.)

O tratamento do neuroblastoma dependerá de sua categoria de risco.

O neuroblastoma que não se espalhou e apresenta baixo risco pode ser frequentemente removido e curado por meio de cirurgia.

Crianças com doença de risco alto ou intermediário recebem quimioterápicos, como vincristina, ciclofosfamida, doxorrubicina, etoposídeo e cisplatina.

A combinação de quimioterapia de alta dose e transplante de células-tronco é usada com frequência em crianças com doença de alto risco. Para reduzir o risco de recorrência do câncer depois da quimioterapia de alta dose e do transplante de células-tronco, essas crianças recebem retinoide, que é uma substância química relacionada à vitamina A.

A radioterapia pode ser utilizada em crianças com doença de risco intermediário ou no caso de tumores inoperáveis e é o tratamento padrão para tumores em crianças com doença de alto risco.

A imunoterapia é usada para tratar crianças com doença de alto risco. Esta terapia é usada para estimular o sistema imunológico do organismo a combater o câncer.