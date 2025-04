Considerações gerais sobre tumores cerebrais e na medula espinhal em crianças

Extração cirúrgica do tumor

Quimioterapia, radioterapia, terapia direcionada ou uma combinação

Drenagem do líquido cefalorraquidiano

(Consulte também Princípios do tratamento do câncer.)

Geralmente, o tratamento de tumores cerebrais e da medula espinhal envolve a remoção cirúrgica do tumor. Em seguida, quimioterapia, radioterapia, terapia direcionada ou uma combinação destas é usada.

O tratamento deve ser planejado por uma equipe de especialistas com experiência no tratamento desses tumores em crianças. A equipe de saúde pode incluir médicos especializados no cuidado e tratamento de bebês, crianças e adolescentes como, por exemplo, especialistas em câncer (oncologistas) pediátrico, neurologistas pediátricos, neurocirurgiões pediátricos e oncologistas radioterapeutas.

Quando possível, o tumor é removido cirurgicamente. Tumores cerebrais são removidos abrindo o crânio (chamado craniotomia). Alguns tumores cerebrais podem ser extraídos sem danos ou com danos mínimos ao cérebro. Depois da cirurgia, uma RM pode ser realizada para determinar se alguma parte do tumor permaneceu e, sendo o caso, quanto.

Após a cirurgia, pode ser necessário aplicar radioterapia, quimioterapia, terapia direcionada ou uma combinação desses tratamentos. Nas crianças com menos de 5 anos de idade, dependendo do tipo de tumor, o tratamento pode começar com quimioterapia, pois a radioterapia pode interferir no crescimento e no desenvolvimento do cérebro. Caso necessário, radioterapia pode ser adicionada quando as crianças ficarem mais velhas. A quimioterapia também pode ter graves efeitos colaterais.

Caso o tumor esteja bloqueando o fluxo de líquido cefalorraquidiano, um pequeno tubo (cateter) pode ser usado para drenar o líquido cefalorraquidiano antes de o tumor ser cirurgicamente removido. Após a aplicação de uma anestesia local ou geral, um tubo é inserido através de uma pequena abertura feita no crânio e fluido é retirado para reduzir a pressão dentro do crânio. O tubo é conectado a um aparelho que mede a pressão dentro do crânio. Depois de alguns dias, o tubo é retirado ou pode ser convertido em um dreno permanente, chamado uma derivação (consulte Tratamento da hidrocefalia).

Como câncer é relativamente raro em crianças, o médico pode conversar com os pais sobre sua entrada em um estudo clínico, se disponível. Nesses estudos clínicos, algumas crianças recebem o tratamento padrão e outras recebem o tratamento sendo testado (chamado de tratamento experimental). O tratamento experimental pode envolver novos quimioterápicos, novas combinações de medicamentos mais antigos ou novas técnicas cirúrgicas ou de radiação. Contudo, os tratamentos experimentais nem sempre são eficazes e efeitos colaterais e complicações podem não ser conhecidas.