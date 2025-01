Reparo cirúrgico dos defeitos cardíacos

Terapia com hormônio de crescimento

Terapia com estrogênio

Avaliações em intervalos regulares quanto à presença de outros problemas

Não há cura para a síndrome de Turner. Contudo, alguns sintomas e problemas específicos causados pela síndrome podem ser tratados.

A coarctação da aorta é em geral corrigida cirurgicamente. Os médicos monitoram e corrigem outros defeitos cardíacos conforme necessário.

Linfedema pode em geral ser controlado com meias de compressão e outras técnicas, como massagem.

Tratamento com hormônio do crescimento pode estimular o crescimento. Após um crescimento satisfatório ter sido atingido, o tratamento com hormônio do crescimento é interrompido.

O tratamento com o hormônio feminino estrogênio é geralmente necessário para dar início à puberdade e costuma ser administrado entre os 12 e 13 anos de idade, mas geralmente ele não é iniciado até que um crescimento satisfatório tenha sido alcançado. Após a menina ter passado pela puberdade, ela começa a tomar pílulas anticoncepcionais que contêm estrogênio e progestina. Esses medicamentos ajudam as meninas a manter suas características sexuais femininas. A terapia com estrogênio pode também melhorar a capacidade de a menina planejar tarefas, prestar atenção e avaliar relações visuais e espaciais, bem como ajuda os ossos a ficarem mais densos e ajuda o esqueleto a se desenvolver de maneira adequada.

Algumas meninas com síndrome de Turner iniciam a puberdade normalmente sem terapia com estrogênio, mas isso é mais comum em meninas com mosaicismo. As meninas que têm síndrome de Turner com mosaicismo têm uma mistura de dois ou mais tipos de células. Algumas das suas células contêm dois ou mais cromossomos X e algumas contêm apenas um cromossomo X. Essas pessoas com síndrome de Turner podem engravidar e devem usar métodos contraceptivos se forem sexualmente ativas e quiserem evitar uma gravidez. A fertilidade pode ser limitada; portanto, se elas desejarem engravidar, elas geralmente precisam de intervenções alternativas de fertilidade.

As meninas com síndrome de Turner devem realizar avaliações em intervalos regulares para detectar problemas que podem resultar dessa doença. As avaliações incluem: