Com menos frequência, o inchaço durante a gravidez resulta de um distúrbio (consulte a tabela Algumas causas e características do inchaço no final da gravidez). Esses distúrbios podem ser sérios. Eles incluem:

Pré-eclâmpsia

Cardiomiopatia periparto (insuficiência cardíaca que surge no final da gravidez ou após o parto)

Trombose venosa profunda

Na pré-eclâmpsia, um distúrbio que ocorre apenas no início da gravidez, a pressão arterial e os níveis de proteína na urina aumentam. Pode haver acúmulo de líquidos, causando inchaço no rosto, mãos ou pés e ganho de peso adicional; a maioria, mas não todas, as mulheres com pré-eclâmpsia apresentam inchaço. Se for grave, a pré-eclâmpsia pode danificar órgãos, como o cérebro, os rins, pulmões ou fígado, e causar problemas no bebê.

Na trombose venosa profunda, coágulos sanguíneos se formam nas veias localizadas profundamente no corpo, geralmente nas pernas. A gravidez aumenta o risco desse distúrbio de várias maneiras. Durante a gravidez, o corpo produz mais das proteínas que ajudam a coagulação do sangue (fatores de coagulação), provavelmente com o intuito de evitar sangramento excessivo durante o parto. Além disso, alterações durante a gravidez fazem com que o sangue se acumule nas veias, aumentando a probabilidade de formação de coágulos. Se a gestante tiver menos mobilidade, é ainda mais provável que o sangue se acumule nas veias das pernas e coagule. Os coágulos podem interferir com o fluxo de sangue. Se um coágulo sanguíneo se rompe, ele pode viajar através da corrente sanguínea para os pulmões, bloqueando o fluxo de sangue ali. Esse bloqueio (um quadro clínico denominado embolia pulmonar) é potencialmente fatal.

A cardiomiopatia periparto é um quadro clínico raro, mas grave, que causa falta de ar e fadiga, bem como inchaço.