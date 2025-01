Muitas mulheres têm dor pélvica no início da gravidez. A dor pélvica diz respeito à dor na parte inferior do abdômen (pelve). A dor na parte média ou superior do abdômen, na área do estômago e do intestino, é denominada dor abdominal. No entanto, às vezes, a mulher tem dificuldade em discernir se a dor está principalmente situada no abdômen ou na pelve. Causas da dor abdominal durante a gravidez podem ou não estar relacionadas à gravidez.

A dor pélvica na gravidez pode estar relacionada às mudanças normais da gravidez ou pode ser um sinal de um problema. Pode ocorrer normalmente, conforme os ossos e ligamentos mudam e esticam para acomodar o feto. A dor normal pode ser aguda ou do tipo cólica (como as cólicas menstruais) e pode ficar indo e voltando. Geralmente, a dor pélvica que não é intensa ou persistente não é motivo de preocupação.

A dor causada por uma complicação da gravidez pode ser acompanhada por outros sintomas, incluindo sangramento vaginal. A mulher deve entrar em contato com o médico se tiver algum sangramento durante a gestação. Em alguns distúrbios, esses sangramentos podem ser graves, o que, às vezes causa uma queda perigosa da pressão arterial (choque). Dor intensa, persistente ou no meio ou na parte superior do abdômen pode ser causada por uma complicação da gravidez ou outro distúrbio e também é um motivo para entrar em contato com o médico.

Avaliação da dor pélvica no início da gravidez Se uma gestante tiver dor pélvica ou abdominal, o médico avaliará se ela está sendo causada por mudanças normais da gravidez ou se há um problema. Se houver dor súbita, muito intensa na parte inferior do abdômen ou pelve, o médico precisa tentar determinar rapidamente se é necessário realizar a cirurgia imediata, como acontece quando a causa é uma gravidez ectópica ou apendicite. Sinais de alerta Os seguintes sintomas são motivo de preocupação em gestantes com dor pélvica: Sangramento vaginal

Febre e calafrios, sobretudo se acompanhados de dor ao urinar, dor na parte superior das costas (flanco) ou secreção vaginal contendo pus

Dor grave e que é agravada com o movimento

Desmaio, tontura ou batimentos cardíacos acelerados, sintomas que sugerem uma pressão arterial muito baixa Quando consultar um médico As mulheres com sinais de alerta devem consultar um médico imediatamente. As mulheres sem sinais de alerta devem tentar ir ao um médico no prazo de um dia ou dois, se elas tiverem dor ou queimação ao urinar ou dor que interfere nas atividades diárias. As mulheres com apenas um leve desconforto e sem outros sintomas devem ligar para o médico. O médico pode ajudá-las a decidir se elas precisam ser vistas e com que rapidez isso deve ocorrer. O que o médico faz Para determinar se uma cirurgia de emergência é necessária, o médico primeiramente mede a pressão arterial e a temperatura da mulher e faz perguntas sobre os principais sintomas, como sangramento vaginal. Em seguida, o médico faz perguntas sobre outros sintomas e o histórico clínico. Ele também faz um exame físico. O que ele identifica durante a anamnese e o exame físico geralmente sugere uma causa e os exames que talvez sejam necessários (consulte a tabela Algumas causas e características da dor pélvica no início da gravidez). O médico faz perguntas sobre a dor: Se ela começa de maneira súbita ou gradativa

Se ele ocorre em um local específico, ou é mais generalizada

Se mover ou mudar de posição piora a dor

Se ela é do tipo dor de cólica e se é constante ou vai e volta O médico também faz perguntas sobre: Outros sintomas, como sangramento vaginal, secreção vaginal, necessidade de urinar com frequência ou urgência, vômitos, diarreia e constipação

Eventos anteriores relacionados à gravidez (histórico obstétrico), incluindo gestações anteriores, abortos espontâneos e intencionais (induzidos) por motivos médicos ou outros motivos

Fatores de risco para aborto espontâneo e gravidez ectópica O exame físico dá enfoque ao exame pélvico (exame dos órgãos reprodutores externos e internos e, às vezes, do reto). O médico também pressiona suavemente o abdômen para ver se a pressão causa dor. Tabela Algumas causas e características de dor pélvica no início da gravidez Tabela Exames Geralmente, é feito um exame de gravidez em uma amostra de urina. Se o exame de gravidez for positivo, a ultrassonografia da pelve é feita para confirmar que a gravidez está normalmente localizada no útero, em vez de em outro lugar (uma gravidez ectópica). Para esse exame, um dispositivo de ultrassonografia portátil é colocado sobre o abdômen, no interior da vagina ou ambos. Se uma gravidez estiver em seus estágios muito iniciais, às vezes não é possível confirmar se a gravidez está no útero. Os exames de sangue geralmente são feitos. Se uma mulher tem sangramento vaginal, os exames geralmente incluem um hemograma completo e exame de tipo de sangue mais fator Rh (positivo ou negativo), no caso de a mulher precisar de uma transfusão. Saber o fator Rh também ajuda o médico a evitar problemas em futuras gestações. Se o médico suspeitar de uma gravidez ectópica, o exame inclui também um exame de sangue para medir um hormônio produzido pela placenta durante o início da gravidez (gonadotrofina coriônica humana, ou hCG). Caso os sintomas (por exemplo, pressão arterial muito baixa ou batimentos cardíacos acelerados) sugiram que uma gravidez ectópica talvez tenha se rompido, exames de sangue são realizados para determinar se o sangue da mulher consegue coagular normalmente. O médico faz outros exames dependendo de quais distúrbios são suspeitados. A ultrassonografia com Doppler, que mostra a direção e a velocidade do fluxo de sangue, ajuda o médico a identificar um ovário torcido, que pode interromper o fornecimento de sangue do ovário. Outros exames podem incluir culturas de sangue, urina ou secreção vaginal e exames de urina (urinálise) para verificar se há infecções. Se a dor for persistente e incômoda e a causa permanece desconhecida, o médico faz uma pequena incisão logo abaixo do umbigo e insere um tubo de visualização (laparoscópio) para ver diretamente o útero, as trompas de falópio e os ovários para poder investigar mais detalhadamente a causa da dor. Raramente, uma incisão maior (procedimento chamado de laparotomia) é necessária.

Tratamento da dor pélvica no início da gravidez Distúrbios específicos são tratados, como nos exemplos a seguir: Gravidez ectópica: Um medicamento para interromper o desenvolvimento da gravidez ectópica ou cirurgia para removê-la

Aborto espontâneo: Analgésicos, um medicamento para ajudar a eliminar a gravidez ou um procedimento de dilatação e curetagem (D e C) para remover o tecido da gravidez

Aborto séptico (infecção do conteúdo do útero antes, durante ou depois de um aborto espontâneo): Antibióticos administrados por via intravenosa e D e C para remover o conteúdo do útero assim que possível

Torção anexial (torção de ovário ou trompa de Falópio): Cirurgia para destorcer (se possível) ou para remover o ovário ou trompa Caso haja necessidade de analgésicos, o paracetamol é o mais seguro para as gestantes, mas se for ineficaz, um opioide talvez seja necessário. Dor decorrente de mudanças normais da gravidez Para ajudar a evitar ou diminuir alguns tipos de dor durante a gestação, a mulher talvez seja aconselhada a Realizar uma rotina de condicionamento físico com exercícios que sejam seguros durante a gestação

Evitar levantar ou empurrar peso

Manter uma boa postura

Dormir com um travesseiro entre os joelhos

Repousar quando necessário

Usar roupas com elástico que dão sustento às costas ou ao abdômen

Consultar um fisioterapeuta especializado em gravidez

Talvez tentar acupuntura