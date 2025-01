Prurido vaginal ou secreção vaginal

Os produtos químicos que entram em contato com a vagina ou a região genital podem causar uma reação alérgica ou inflamação, o que pode vir a causar secreção, irritação ou coceira. Esses produtos químicos podem estar presentes em detergentes de roupa, alvejantes, amaciantes de roupa, banho de espuma, sabonetes, sprays de higiene feminina, duchas, cremes vaginais, absorventes íntimos, roupas íntimas de tecido sintético, corantes de tecido, papel higiênico, preservativos, diafragmas e espermicidas.

Distúrbios da pele, tais como psoríase, líquen simples crônico, líquen plano e líquen escleroso, podem causar prurido genital. O líquen escleroso pode causar a presença de regiões brancas finas ou espessas na vulva ao redor da abertura da vagina. Caso não seja tratado, o líquen escleroso pode causar a formação de tecido cicatricial e pode aumentar o risco de ter câncer de vulva.

Após a menopausa, algumas mulheres apresentam secreção vaginal devido à redução dos níveis de estrogênio, o que causa o adelgaçamento do tecido vaginal e uma mudança no pH vaginal. Isso pode causar inflamação vaginal e prurido ou secreção. O conjunto de sintomas que afetam a vagina e o trato urinário após a menopausa é denominado síndrome genito-urinária da menopausa. Esses sintomas podem incluir secura vaginal, dor durante a relação sexual, urgência miccional e infecções do trato urinário.

A presença de urina ou fezes pode causar irritação da região ao redor dos órgãos genitais e ânus, dando origem à secreção vaginal em mulheres com mobilidade limitada devido a lesão ou doença. Essa irritação pode ocorrer quando a mulher tem incontinência (eliminação involuntária de fezes ou urina) ou está acamada.

As fístulas (conexões anômalas entre a vagina e a bexiga ou o reto) podem causar secreção vaginal. Às vezes, essa secreção contém fezes ou urina. As fístulas podem ocorrer durante lesões traumáticas no trato genital durante o parto, mas raramente ocorrem em mulheres que recebem cuidados médicos adequados durante o parto. As fístulas podem ocorrer após histerectomia, radiação pélvica ou cirurgia pélvica. Em regiões onde as mulheres têm acesso limitado à assistência médica durante o parto, as fístulas decorrentes de obstrução do trabalho de parto são mais comuns.