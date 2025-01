Problemas de infertilidade relacionados ao muco cervical

O muco cervical anômalo pode impedir que os espermatozoides entrem no útero, mas esse problema raramente é a principal causa da infertilidade.

Os problemas do muco cervical geralmente não são a principal causa de infertilidade, mas podem ser um fator em mulheres que estão com uma infecção cervical ou têm tecido cicatricial no colo do útero (estenose cervical).

O médico realiza um exame pélvico para verificar quanto à presença de infecção ou de estreitamento ou bloqueio do canal cervical por causa de tecido cicatricial.

Infecções e tecido cicatricial são tratados caso estejam presentes.

O muco cervical é secretado pelas glândulas no colo do útero (a parte inferior do útero que se abre para dentro da vagina). Normalmente, este muco é espesso e não consegue ser penetrado pelos espermatozoides até pouco antes da liberação de um óvulo (ovulação). Então, pouco antes da ovulação, o muco fica claro e elástico (porque a concentração do hormônio estrogênio aumenta). Assim, os espermatozoides podem se mover através do muco no útero e chegar às trompas de Falópio, onde a fecundação pode ocorrer.

Algumas mulheres usam métodos de reconhecimento da fertilidade para prevenir a gravidez ou para tentar engravidar. Esses métodos incluem verificar o muco cervical diariamente para detectar o momento em que ocorre a ovulação.

A presença de muco anômalo pode:

Não mudar como normalmente ocorre na ovulação, tornando a gravidez improvável

Permitir que as bactérias da vagina, normalmente as que causam a infecção no colo do útero (cervicite), entrem no útero, o que às vezes causa a destruição dos espermatozoides

Conter anticorpos contra os espermatozoides, que matam os espermatozoides antes que eles conseguirem alcançar o óvulo (um problema raro)

No entanto, os problemas do muco cervical raramente prejudicam a fertilidade de maneira significativa, exceto em mulheres que têm uma infecção cervical crônica ou um canal cervical estreito ou bloqueado (um quadro clínico denominado estenose cervical) por causa de tecido cicatricial (o canal cervical é o canal no colo do útero através do qual os espermatozoides entram e sangue menstrual sai). O tecido cicatricial costuma ser causado por um procedimento cirúrgico, tal como aquele realizado para tratar uma alteração pré-cancerosa do colo do útero (displasia cervical).

Diagnóstico de problemas de muco cervical Avaliação médica O médico realiza um exame pélvico para ver se o canal cervical está estreito ou bloqueado e para verificar quanto à presença de infecção. Se a mulher tiver uma secreção vaginal anômala (que pode indicar a presença de infecção) ou tiver risco de ter uma infecção cervical, uma amostra da secreção é coletada do colo do útero com um cotonete e analisada quanto à presença de gonorreia e clamídia.