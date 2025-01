Problemas de infertilidade relacionados às trompas de Falópio e a anomalias pélvicas

A histerossonografia é utilizada para detectar e/ou avaliar com mais detalhes problemas das trompas de Falópio e outras anomalias na pelve.

Uma solução salina (soro fisiológico) é injetada no interior do útero através do colo do útero durante o ultrassom de modo que o interior seja distendido e as anomalias possam ser vistas com mais facilidade. Se a solução fluir para as trompas de Falópio, é porque as trompas não estão bloqueadas.

A histerossonografia é rápida e não exige um anestésico. Ela é considerada mais segura que a histerossalpingografia, porque ela não exige radiação ou injeção de meio de contraste.

Por razões desconhecidas, a fertilidade em mulheres jovens após uma histerossonografia parece melhorar ligeiramente se o resultado for normal. É possível que o médico espere para ver se a mulher jovem consegue engravidar após esse procedimento antes de realizar outros exames sobre o funcionamento das trompas de Falópio.

A histerossalpingografia foi substituída pela histerossonografia onde disponível. A histerossonografia tem as vantagens de poder ser realizada no consultório do médico, não exige exposição à radiação e é geralmente menos dispendiosa que a histerossalpingografia.