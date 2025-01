Problemas de infertilidade relacionados à ovulação

Se uma mulher não ovular ou engravidar durante o tratamento com clomifeno ou letrozol, pode ser tentada terapia hormonal com gonadotrofinas humanas administradas por meio de injeção intramuscular ou sob a pele. As gonadotrofinas humanas contêm o hormônio folículo-estimulante e, às vezes, o hormônio luteinizante. Esses hormônios estimulam os folículos dos ovários a amadurecerem e, com isso, fazem com que a ovulação seja possível. Folículos são cavidades cheias de líquido, cada um contendo um óvulo. Um ultrassom consegue detectar quando os folículos estão maduros.

Quando os folículos estão maduros, a mulher recebe uma injeção de outro hormônio, a gonadotrofina coriônica humana, para estimular a ovulação. A gonadotrofina coriônica humana é produzida durante a gravidez e é similar ao hormônio luteinizante, que é normalmente liberado na metade do ciclo menstrual. Alternativamente, é possível utilizar um agonista do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH, por sua sigla em inglês) para estimular a ovulação, sobretudo em mulheres com alto risco de ter síndrome de hiperestimulação ovariana. Os agonistas de GnRH são formas sintéticas de um hormônio produzido pelo organismo (GnRH).

Quando gonadotrofinas humanas são utilizadas de forma adequada, mais de 95% das mulheres tratadas ovulam, mas apenas 50% daquelas que ovulam engravidam. Entre 10% e 30% das gestações em mulheres tratadas com gonadotrofinas humanas incluem mais de um feto, principalmente gêmeos.

Gonadotrofinas humanas são caras e podem ter efeitos colaterais graves; portanto, o médico acompanha a mulher de perto durante o tratamento. Aproximadamente 10% a 20% das mulheres tratadas com gonadotrofinas humanas apresentam síndrome de hiperestimulação ovariana moderada a grave.

Se uma mulher tiver um alto risco de ter mais de um feto ou de apresentar síndrome de hiperestimulação ovariana, é mais seguro não utilizar um medicamento para estimular a ovulação. Contudo, caso seja necessário estimular a ovulação, utilizar um agonista do GnRH é mais seguro que utilizar a gonadotrofina coriônica humana.