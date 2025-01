Considerações gerais sobre a função e disfunção sexual em mulheres

Entrevista com a mulher e, às vezes, com seu parceiro

Exame pélvico

Uma disfunção sexual é geralmente diagnosticada quando os sintomas estiverem presentes por, no mínimo, seis meses e causarem angústia significativa. É possível que algumas mulheres não se sintam incomodadas com a diminuição ou a ausência de desejo ou interesse sexual, excitação ou orgasmo. Nesses casos, um transtorno não é diagnosticado.

A disfunção sexual feminina pode ser caracterizada quando no mínimo um dos critérios a seguir está presente:

Dor durante as atividades sexuais

Perda do desejo sexual

Excitação comprometida

Incapacidade de atingir o orgasmo

O diagnóstico dos transtornos de disfunção sexual geralmente envolve um interrogatório detalhado da mulher e, às vezes, do seu parceiro. Primeiramente, o médico pede à mulher que descreva o problema com suas próprias palavras. Então, o médico faz perguntas sobre:

Sintomas

Outras doenças

Realização de procedimentos ginecológicos e obstétricos

Lesões na região pélvica

Trauma sexual

Uso de entorpecentes

Relacionamento com o parceiro

Problemas de função sexual no parceiro

Humor

Autoestima

Relacionamentos na infância

Experiências sexuais passadas

Traços de personalidade (por exemplo, sua capacidade de confiar em alguém, tendência a se sentir ansiosa e a necessidade de se sentir no controle)

O médico faz um exame pélvico para procurar por anomalias nos órgãos genitais externos e internos, incluindo a vulva, a vagina e o colo do útero. Frequentemente, o médico consegue identificar de onde vem a dor. Algumas mulheres com dor sexual ou histórico de trauma sexual têm dificuldade em realizar um exame pélvico. Isso pode ser discutido com o médico antes do exame. Algumas estratégias para tornar um exame pélvico mais tolerável são as seguintes:

A mulher e o médico podem discutir o exame antes de ele começar e chegar a um acordo sobre como se comunicar durante o exame.

A mulher pode segurar um espelho para poder ver o que o médico vê durante o exame e permitir que o médico mostre qualquer problema que seja detectado.

A mulher pode colocar a mão sobre a mão do médico para ter uma maior sensação de controle durante o exame.

No entanto, se o médico suspeitar que existe infecção sexualmente transmissível ou outra infecção (por exemplo, candidíase ou vaginose bacteriana), é possível que ele insira um espéculo (instrumento) na vagina para poder ver a vagina e o colo do útero (assim como é feito durante um exame de Papanicolau) e colete uma amostra da secreção vaginal ou do colo do útero e a envie para o laboratório para ser analisada.